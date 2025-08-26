El Barça informa a la UEFA: Spotify Camp Nou, el estadio elegido

El FC Barcelona ha movido ficha en el pulso que mantiene con el calendario y las obras del Spotify Camp Nou. Según ha podido confirmar SPORT, el club se ha adelantado a la fecha límite del 28 de agosto y ya ha comunicado a la UEFA su voluntad de disputar la fase de grupos de la Champions en el coliseo azulgrana. La decisión, que se debía trasladar al organismo en el mismo día del sorteo europeo, está tomada, aunque con asterisco.

El club azulgrana no quiere pillarse los dedos y, según ha podido confirmar este diario, mantendrá contacto directo con el máximo organismo europeo en las próximas 48 horas para que, si los permisos no llegan a tiempo, la entidad pueda activar el 'Plan B' en Montjuïc.

En el Camp Nou las gestiones avanzan a contrarreloj. El Barça tiene encarado el certificado de final de obra de la fase 1A, lo que permitiría habilitar Tribuna y Gol Sud con un aforo de unos 27.000 espectadores. Sin embargo, no sería suficiente en Europa, ya que la normativa UEFA exige que el estadio tenga operativo al menos uno de los laterales por cuestiones de realización televisiva. Ese paso se alcanzará con la fase 1B, cuando pueda abrirse el Lateral y el aforo se amplíe hasta los 45.000 asientos. El Gol Nord quedará reservado para la fase 1C, la última prevista en el calendario de obras.

Para ganar margen, la directiva azulgrana pidió a la UEFA disputar la primera jornada de la fase de grupos fuera de casa. El organismo no pondrá trabas y eso permitiría retrasar el estreno europeo en Barcelona hasta el 30 de septiembre o el 1 de octubre, dos semanas vitales que podrían marcar la diferencia entre regresar al Camp Nou o tener que seguir en Montjuïc.

Montjuïc en la recámara

El escenario alternativo está asegurado. El club ha alcanzado un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para extender la licencia de uso del Estadi Olímpic hasta febrero. Eso garantizaría cobertura no solo para la fase liga, sino también para unos hipotéticos playoffs previos a octavos, en caso de que el Barça no terminase en las primeras posiciones de clasificación directa como el curso pasado.

La fecha clave sigue siendo el 28 de agosto. Ese mismo día, con el sorteo en Nyon, el Barça deberá tomar una decisión final sobre qué estadio usará durante toda la liguilla. Una vez comunicado el feudo a la UEFA a partir de ese día, no habrá cambios hasta la ronda eliminatoria.

El club sabe que el regreso a casa es más que un detalle logístico: significa recuperar un factor emocional y competitivo incalculable tras dos años de exilio en la montaña olímpica, así como una inyección económica en ticketing y asientos VIP. Pero el reloj no se detiene y la respuesta definitiva se dará este mismo jueves.