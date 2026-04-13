Un Barça inexpugnable en casa: 16/16 histórico y solo tres partidos para el pleno

El FC Barcelona ha dado un paso de gigante hacia el título de Liga este fin de semana. El triunfo del equipo de Hansi Flick ante el RCD Espanyol en el derbi disputado en el Spotify Camp Nou, sumado al pinchazo del Real Madrid contra el Girona en el Santiago Bernabéu, ha situado a los culés con nueve puntos más que los blancos en la clasificación de la competición doméstica.

Una de las claves de esta diferencia de puntos entre unos y otros, sin ningún tipo de duda, son los números como locales. Y es que ocho de las nueve unidades que separan al Barça del Madrid se deben a los registros de ambos conjuntos en casa. El cuadro merengue ha sumado 40/48 en 16 jornadas en el Bernabéu... mientras el culé ha protagonizado el mejor inicio de su historia como local con un pleno de triunfos en el mismo número de encuentros.

Por primera vez, el Barcelona ha ganado los 16 primeros partidos de Liga que ha jugado en su casa. La cifra ya es buena por si sola, pero aún cobra más trascendencia por el hecho de que las obras de remodelación en el Spotify Camp Nou han provocado que los de Flick hayan jugado en tres campos este curso en la competición de la regularidad: Estadi Johan Cruyff (2 partidos), Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (3) y el mismo Camp Nou (11).

Más allá de no dejar escapar ningún punto como local, el Barça ha marcado 51 goles y solo ha encajado nueve tantos, un balance que muestra la gran superioridad respecto a sus 16 rivales. Ocho equipos se han quedado sin marcar en el estadio blaugrana, mientras que 12 clubes han recibido tres o más dianas.

Tres partidos por el pleno

Tras llegar este sábado, contra el Espanyol, a la redonda cifra de 900 victorias en el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona tiene la oportunidad de cerrar una temporada perfecta como local en la Liga. Solo quedan tres partidos en el Estadi: Celta de Vigo (miércoles 22 de abril a las 21.30 horas), Real Madrid (domingo 10 de mayo a las 21.00 horas) y Real Betis (fin de semana del 16 y 17 de mayo, con fecha y hora por determinar) serán los últimos equipos en visitar al conjunto catalán.

Cabe recordar que, desde la reapertura del Camp Nou tras su reforma, solo ha habido un equipo que ha logrado asaltarlo. Fue el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Barça deberá remontar en el Riyadh Air Metropolitano si desea estar entre los cuatro aspirantes finales a la 'orejona'.