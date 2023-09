El Barça incrementa la 'vigilancia' al trabajo externo de los jugadores

'Staff' médico y los recuperadores acentúan el seguimiento a los entrenamientos 'fuera de horario' Las lesiones han puesto al club en el foco y las críticas han incrementado

Las varias lesiones musculares que han sufrido los jugadores del Barça en los últimos meses han provocado un incremento de las críticas hacia loss servicios médicos y/o recuperadores. Conscientes de que están en el foco, estos han acentuado la supervisión del trabajo que los jugadores realizan fuera del club. Es decir, por su propia cuenta.

El Barça sufrió múltiples lesiones durante la temporada pasada -no hay que olvidar que una parte remarcable de ellas fueron con las selecciones-. Con más o menos merecimiento, las críticas hacia el club crecieron. También el escepticismo hacia los procesos de recuperación de los lesionados, ya que algunos de ellos dieron pasos atrás cuando estaban cerca de volver.

Ante tal situación, desde el club elevaron la vigilancia a todos sus procesos y mecanismos. Y, además, intensificaron el seguimiento al trabajo físico que los jugadores realizan por su propia cuenta. Aunque suele ser un tema 'tabú' que no sienta especialmente bien en los clubes, la realidad es que la mayoría de los jugadores cuentan con sus personas de confianza para ganar masa muscular, explosividad o lo que ellos consideren que deben mejorar.

Las redes sociales también 'juegan'

Lo que sucede en ocasiones es que los jugadores no informan rigurosamente al club de las actividades 'extra' que llevan a cabo. En parte, para evitar un posible veto en caso de que la entidad no sea partidaria de dicho trabajo. Tanto es así que muchos evitan incluso cualquier tipo de publicación en redes sociales. A algunos que sí las hacen, desde el club se les ha preguntado y solicitado información, 'invitándoles' a no alejarse ni un milímetro de todo aquello consensuado con los preparadores físicos del Barça.

Aunque no hay una ley escrita, sí que en muchos casos son jugadores con trayectoria en otras ligas europeas de primer nivel quienes más optan por complementar los entrenamientos de club con un exigente trabajo particular.