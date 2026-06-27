El Barça impulsa una campaña solidaria para ayudar a la emergencia humanitaria en Venezuela

El FC Barcelona y su Fundación han puesto en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para contribuir a paliar la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. La entidad blaugrana ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros y hace un llamamiento a socios, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a la iniciativa.

El dinero recaudado se destinará a reforzar el trabajo de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça colabora de forma habitual sobre el terreno. Estas entidades desarrollan programas de asistencia de emergencia centrados en la protección de la infancia, el acceso al agua potable, la alimentación, la atención sanitaria, la educación y el apoyo a las personas desplazadas.

Desde el club recuerdan que la situación en Venezuela sigue afectando a millones de personas, con especial incidencia en niños, niñas y adolescentes, por lo que consideran necesaria una respuesta coordinada de la comunidad internacional. La Fundación canalizará las aportaciones a través de organizaciones con experiencia y presencia directa en el país para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Con esta iniciativa, el Barça refuerza una de las líneas estratégicas de su Fundación, centrada en la defensa de los derechos de la infancia y en la intervención ante crisis humanitarias en distintos puntos del planeta. En los últimos años, la entidad blaugrana ya ha promovido campañas de ayuda en escenarios de conflicto y emergencias internacionales, utilizando su capacidad de movilización social para impulsar proyectos solidarios.

Como novedad, el club también ha anunciado que, a partir del 1 de julio, incorporará un sistema de redondeo solidario en diferentes puntos de venta de sus instalaciones. Los aficionados que realicen una compra podrán añadir de forma voluntaria unos céntimos al importe final de su ticket, una cantidad que se destinará íntegramente a financiar las acciones humanitarias incluidas en esta campaña.

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La Fundación FC Barcelona confía en que la respuesta de la familia blaugrana permita ampliar significativamente la ayuda inicial aportada por el club y contribuir a mejorar la situación de las personas más vulnerables en Venezuela, reafirmando así el compromiso social que la entidad mantiene desde hace años tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.