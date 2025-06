El Barça se impone un límite por Luis Díaz

El Barça tiene trazado un plan desde hace meses con el objetivo de satisfacer la demanda planteada por Hansi Flick en ataque. Deco lo ha repetido varias veces: “Sentimos mucha dependencia de Raphinha y de Lamine, quizás necesitamos jugadores similares, que sean una solución para ellos”. No se trata de que pierdan protagonismo, sino de que la plantilla siga creciendo.

Por eso, tras pagar la cláusula de Joan Garcia, que será el primer fichaje blaugrana este verano, e ir concretando renovaciones importantes, la gran operación que tiene en mente la dirección deportiva es firmar a un extremo que juegue por banda izquierda. El número uno de la lista sigue siendo Luis Díaz, aunque Rashford también gusta y la carpeta de Nico Williams ha vuelto a abrirse tras la reunión que solicitó su agente para conocer las intenciones del Barça.

El problema está, como casi siempre, en las dificultades para operar con normalidad. Antes de ir con todo a por un futbolista de la talla del colombiano deben darse una serie de condiciones relacionadas con el Fair Play que impone LaLiga a nivel salarial y también equilibrar las cuentas. A partir de ahí, las opciones de éxito se dispararían.

El Barça solo se ha sentado a la mesa en la que todos los clubs juegan la partida veraniega, pero aún no se ha puesto a mover sus cartas. Ello le ha permitido empezar a conocer, sin despeinarse, la postura de los equipos respecto a los futbolistas que tienen en propiedad. Como Luis Díaz, por quien el Liverpool no está dispuesto a desprenderse por menos de 80 millones de euros.

Una línea roja que no cruzarán

Sin embargo, esa es una cantidad a la que el Barça no va a llegar y ni siquiera tiene intención de acercarse. En la entidad reconocen que el verano es muy largo y que la operación para fichar al colombiano no va a resolverse de forma rápida, sino que será necesario armarse de paciencia y jugar, cuando toque, muy bien sus cartas. Pero la línea roja que no van a superar está más que decidida: 60 millones de euros. Ese es el precio que el club considera justo para un futbolista que tiene 28 años.

Luis Díaz, delantero del Liverpool / EFE

Además, pese a que el colombiano es el primero de la lista, se barajan otras opciones muy interesantes y cuya inversión rondaría esos 60 ‘kilos’. Sin ir más lejos, la cláusula de rescisión de Nico Williams es de 62 millones. Obviamente, el Barça también entiende que durante unas negociaciones se busca la manera de ponerse de acuerdo y que todo el mundo acabe satisfecho. En ese sentido, el fijo podría ir acompañado de una serie de variables que podrían aumentar en el futuro los ingresos del Liverpool por Luis Díaz.

Está todo por hacer y el futbolista, que está encantado con la posibilidad de vestirse de blaugrana, será clave a la hora de ir con mayor o menor fuerza a la mesa de negociación. Todo gesto del delantero será bienvenido y permitiría al Barça apretar un poco más a la hora de defender sus intereses.

El salario no sería un problema

La gran inversión a la que tendría que hacer frente el Barça por Luis Díaz es el precio del traspaso. En cambio, la ficha anual del futbolista no sería un problema porque el colombiano no tiene un salario muy alto en Anfield. De hecho, esa es también una de las razones por las que el jugador habría tomado la determinación de cambiar de aires. Y es que, pese a su enorme ascendencia en el equipo, su nómina anual está sobre los 3,5 millones de euros, una cantidad que el Barça podría mejorar y, si hace los deberes a nivel de Fair Play y logra aumentar su límite salarial, no tendría problemas para hacerle un hueco.