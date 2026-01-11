El Barça impone su ley y tumba al Madrid en una final de Supercopa alocada

Un reconocible y eficaz Barça se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid por 3-2 en un partido alocado. El equipo de Hansi Flick supo aprovechar mejor los momentos clave y gestionó a la perfección el ritmo del encuentro ante un Madrid peligroso al contraataque.

El encuentro en Jeddah arrancó con respeto mutuo y cierto miedo por parte de ambos equipos a ser el primero en romper líneas. Los dos conjuntos priorizaron el orden defensivo y concedieron pocos espacios. El Madrid incluso se replegó por momentos con cinco hombres atrás, lo que dificultó que el Barça encontrara espacios rumbo a la portería de Courtois. Hasta la media hora, apenas se contabilizó un disparo a puerta, obra de Raphinha.

El punto de inflexión llegó pasada la media hora. Un gran pase de Raphinha permitió a Pedri ganar línea de fondo y servir atrás para Fermín, que remató alto cuando lo tenía todo a favor. El aviso despertó al Barça. Poco después, Lamine Yamal filtró un pase al espacio que dejó solo a Raphinha ante Thibaut Courtois, pero el brasileño falló el mano a mano. La insistencia tuvo premio segundos después con una definición cruzada perfecta de un estelar Raphinha para el 1-0. Con ventaja, el Barça creció. Lamine empezó a encarar con más decisión y el Madrid sufrió.

Pero cuando el partido parecía controlado, apareció Vinícius Júnior. El brasileño recorrió medio campo en conducción tras un pase de Gonzalo, se coló entre Pedri y Jules Koundé y definió con frialdad ante Joan García para empatar. Sin llegar mucho, el Real Madrid encontró espacios y se volvió letal La respuesta azulgrana fue inmediata. Robert Lewandowski tiró el desmarque perfecto tras un pase de Pedri y picó el balón por encima de Courtois, que tocó el palo antes de entrar.

Pasados seis minutos del tiempo de descuento, fuera de tiempo, llegó el empate del Real Madrid. Tras un córner, Huijsen remató, Raphinha salvó bajo palos y Gonzalo cazó el rechace para firmar el 2-2. Un clásico que pasó de no tener ocasiones a ser vibrante y se fue al descanso con empate y todo por decidir.

La segunda mitad: otro partido

El descanso dio aire al partido, pero no apagó la tensión. Ambos conjuntos bajaron el ritmo, aunque hubo acciones que recordaron a los clásicos de siempre, con faltas duras y rifirrafes. El Madrid asumió que el Barça era superior con balón y apostó por buscar a Vinicius al espacio, generando peligro en transiciones. El conjunto azulgrana, dueño de la posesión, movió el banquillo y rozó el gol en el tramo final. Y justo cuando el estadio temblaba por la inminente presencia de un Mbappé que llevaba toda la segunda mitad ejercitándose en la banda, Raphinha aprovechaba para rematar un balón muerto al borde del área que impactó en Asencio y se coló en la porteria para anotar el 3-2.

Tras el gol azulgrana, y pese a la presencia de Mbappé, se volvió a ver un Real Madrid sin rumbo, esperando el error azulgrana, que no llegó. El conjunto azulgrana supo como retener el balón con critero. Ni los cambios de Mastantuono y Ceballos dieron aire al equipo de Xabi Alonso que llegó asfixiado al tramo final de encuentro. Mientras tanto, un Barça sin prisa supo contemporizar y dar descanso al encuentro mediante un Frenkie de Jong que calmó el encuentro aunque se convirtió en inesperado protagonista en el tramo final de encuentro. El holandés vio la roja por levantar en exceso su pie y dejando al Barça con diez jugadores al descuento. Aunque su equipo sufrió de lo lindo, supo hacerlo y dio entrada a un Ronald Araújo que reaparecía 47 días más tarde.

De esta manera, el Barça logra su primer título de la temporada y confirma su progresión y línea ascendente desde la derrota liguera en el Bernabéu. Este equipo promete y hoy dio el primer paso hacia un futuro que empieza a ilusionar con grandes cosas. Hay equipo.