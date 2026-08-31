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FC BARCELONA

El Barça ya no está imbatido: Camello rompe la racha de Joan Garcia

El jugador del Rayo marca en el minuto 12 y acaba con la imbatibilidad del equipo azulgrana, que no había encajado ante Elche ni Athletic

"Retratando la pasividad de Jules Koundé": Así se ha narrado el gol de Sergio Camello

"Retratando la pasividad de Jules Koundé": Así se ha narrado el gol de Sergio Camello

"Retratando la pasividad de Jules Koundé": Así se ha narrado el gol de Sergio Camello / @carrusel

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

En la Liga de la temporada pasada, el Barça encajó menos de un gol por partido: 36 en 38 encuentros. Fue, sin duda, una de las claves del éxito del equipo de Flick, que también había empezado esta temporada con unos magníficos números en defensa, cero goles encajados en las dos primeras jornadas.

El 0-5 en Elche y el 2-0 ante el Athletic demostraron la solvencia defensiva de un Barça que, sin embargo, ha recibido este lunes su primer gol oficial de la temporada.

Lo marcó Camello, que culminó una excelente contra del Rayo Vallecano en el Camp Nou. Álvaro progresó por la banda izquierda, ante la pasividad de Kounde, y Camello, el héroe de la final de los JJOO de París, remachó a puerta con contundencia.

Gabriel Jesus, en el palco del Spotify Camp Nou

Gabriel Jesus, en el palco del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Poco pudo hacer Joan Garcia: el gol acaba con la imbatibilidad del Barça en la Liga. Ya no hay ningún equipo del campeonato con cero goles encajados.

En las dos temporadas anteriores con Flick, el Barça no había logrado alcanzar la jornada 3 con la puerta a cero: en su primera temporada, 2024/25, encajó tanto frente al Valencia como ante el Athletic en las dos primeras jornadas; y en la 2025/26 recibió dos tantos del Levante en su segundo compromiso.

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El Rayo, por su parte, llevaba 455 minutos de fútbol sin marcar en el campo del Barcelona. El último gol lo había hecho Álvaro García el 24 de abril de 2022, según el dato de Mister Chip.

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