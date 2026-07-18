"El Barça no hizo ningún paso para renovar a Ferran Torres"

El futuro de Ferran Torres empieza a explicarse más por las decisiones del Barça que por el interés del PSG. El conjunto parisino sigue avanzando para intentar hacerse con el internacional español, pero, según desveló nuestro compañero David Bernabeu en el programa de verano del canal de YouTube de SPORT, el origen de la situación está en la planificación deportiva del club blaugrana.

"El Barça no hizo ningún paso para decirle a Ferran que quería renovarle", explicó Bernabeu. Una falta de iniciativa que sorprendió al delantero después de dos temporadas rindiendo al más alto nivel bajo las órdenes de Hansi Flick en las que ha respondido con números. "Ha hecho una media de veinte goles en las dos últimas temporadas y entiende que ha aprovechado muy bien las ventanas que le ha abierto Hansi Flick para entrar en el equipo", añadió.

Ese silencio no pasó inadvertido para el internacional español. Ferran esperaba un gesto de confianza por parte del club después de consolidarse como uno de los atacantes más fiables de la plantilla y de convertirse, además, en un futbolista muy importante dentro del vestuario.

Pero hubo un segundo aspecto todavía más determinante. "Supongo que en su fuero interno pensó: '¿Y por qué no ser yo la principal apuesta para el nueve?'", explicó Bernabeu. La respuesta del Barça, sin embargo, siempre fue otra.

"El Barça nunca se ha planteado que Ferran Torres fuera su número uno para el nueve. Nunca", afirmó el periodista de SPORT. "Siempre ha pensado que fuera un complemento, un acompañante, un segundo delantero. Un jugador al que valora muchísimo y que puede rendir en cualquier momento, pero nunca como la referencia para sustituir a Lewandowski."

De hecho, la dirección deportiva tuvo claro desde el principio que acudiría al mercado para encontrar un delantero de máximo nivel. "Para el recambio de Lewandowski el Barça siempre pensó en fichar un delantero", resumió.

Mientras tanto, públicamente el mensaje del club continúa siendo de absoluta normalidad. Desde Dallas, donde Joan Laporta sigue el Mundial, el Barça insiste en que "no sabe nada" del interés del PSG. Una postura que Bernabeu considera lógica en plena negociación. "El Barça tiene que transmitir eso. No va a decir que está abierto a vender porque entonces te baja diez millones la operación."

Sin embargo, el escenario real es distinto. "Por otros lados nos hace llegar que la situación entre el PSG y Ferran Torres está bastante encarrilada", desveló el periodista de SPORT. Y concluyó con una frase que resume el momento que vive el delantero: "A día de hoy, lo más normal es que Ferran Torres acabe marchándose al Paris Saint-Germain. Ahora tendrán que ponerse de acuerdo Barça y PSG."