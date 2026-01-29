Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Barça no hay egos: el gesto entre Lamine Yamal y Raphinha

El brasileño marcó su primer gol en esta edición de la Champions League, transformando un lanzamiento desde los once metros

Raphinha felicitado por Lamine tras su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Copenhague.

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona sumó un triunfo de oro contra el Copenhague por 4-1 que le permitió obtener un billete directo hacia los octavos de final de la Champions League, sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso previo. Los blaugranas cerraron la Fase liga de la máxima competición europea de clubes en 5ª posición y su rival en la siguiente ronda será uno de estos cuatro: Mónaco, Qarabag, Paris Saint-Germain o Newcastle.

A pesar del abultado resultado, el Barça tuvo que remar a contracorriente para sumar los tres puntos remontando el tanto inicial de Victor Dadason en los primeros compases del partido. De hecho, los tantos culers no llegaron hasta después del descanso, con una brillante segunda parte de los jugadores de Hansi Flick.

Arrancó Robert Lewandowski y le siguieron Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford para situar el definitivo 4-1. Nos centraremos en el tercero de los cuatro tantos que anotaron los catalanes, que llegó desde los once metros, después de que cometiesen penalti en el interior del área sobre el delantero polaco.

Raphinha agarró el esférico y se lo cedió a Lamine Yamal para que anotase el segundo tanto de la noche, después de haber visto puerta pocos minutos antes con el 2-1. El de Rocafonda recibió de buen grato el balón, pero tras unos segundos pensando, acabó devolviéndoselo al capitán del Barça. Una clara demostración de que en el vestuario del Barça no hay egos.

Desde los once metros, Raphinha superó a Dominik Kotarski con un lanzamiento muy ajustado a su izquierda y situó el 3-1 en el marcador del Spotify Campo Nou. De esta manera, el brasileño sumó su primer tanto en la presente edición de la Champions League. El '11' del Barça no había logrado ver puerta todavía en esta competición y con el de ayer ya son 13 los tantos que ha celebrado este curso con la camiseta blaugrana.

