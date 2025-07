"En el Barça no hay duelos, es imposible llegar a la pelota"

Nadie como un recién llegado a La Masia para conocer de primera mano el funcionamiento del día a día de la mejor cantera del momento. Este es el caso de Lovro Chelfi, el centrocampista croata que firmó un contrato de cuatro temporadas con el Barça y desde hace unos días se entrena en el Juvenil azulgrana.

Lovro Chelfi es una de esas apuestas que el club realiza incorporando jóvenes promesas europeas a la espera de ver cómo evolucionan y valorar si finalmente están capacitadas para el dar el último salto al primer equipo. El caso del croata es singular: tras formarse en los equipos inferiores del Dinamo Zagreb y ser un habitual en las selecciones inferiores de Croacia, el club decidió concederle la carta de libertad. Su siguiente destino fue el modesto Kustosija, donde fue uno de los jugadores más destacados en el juvenil. Ahora, de la mano del agente Andy Bara, tendrá una oportunidad de lujo en La Masia.

El futbolista croata asegura estar encantado y sorprendido tras disfrutar de sus primeros días entrenando con el juvenil. "Ya he entrenado un par de veces con los juveniles del Barcelona. Todo me parece genial. Las condiciones son fenomenales, e incluso durante esos primeros entrenamientos vi que este club juega un fútbol maravilloso, algo que disfruto", declaró al portal Sportske Jutarnji.

Lovro confiesa que está viviendo en una nube. "Estoy emocionado. Tengo muchas ganas de demostrar todo lo que puedo en el campo. Y sí, estoy rebosante de alegría; es la sensación que me acompaña desde que llegué aquí. Verás, siempre soñé, en secreto, con llegar a algún gran club europeo. Pero cuando supe que el Barcelona quería ficharme con un contrato a largo plazo, me sorprendí muchísimo. Y me sentí inmensamente feliz".

Adaptación exigente

En estos primeros entrenamientos, la nueva incorporación ya ha exprimentado algunos cambios mientras espera que el cuerpo técnico defina con mayor concreción en qué posición considera que puede aportar un mayor rendimiento al equipo. "Me gusta jugar de centrocampista y de extremo derecho. Independientemente de en cuál de esas dos posiciones me coloque el entrenador, sé que jugaré bien. Puedo asegurar que en cada entrenamiento, en cada partido, independientemente de la categoría en la que juegue, doy lo mejor de mí".

Lovro Chelfi ha detectado el primer gran contratiempo al que debe hacer frente cuando participa en un entrenamiento. El croata ya sufre en sus piernas uno de los grandes secretos del fútbol base azulgrana. "Mi primera impresión de mis compañeros y del fútbol es que puedo decir que el juego es completamente diferente al de Croacia. Aquí en Barcelona, todo está claro desde el primer momento. El juego se juega exclusivamente con pases, con mucha posesión".

Un cambio radical que puede provocar situaciones tan curiosas como la que describe el propio talento croata. "En el primer entrenamiento tuve la impresión de que el juego en Croacia era más intenso y agresivo, con mucha más fuerza física. Pero luego vi en el segundo entrenamiento que era imposible evaluarlo. Porque aquí en Barcelona prácticamente no hay duelos en los entrenamientos. No se puede entrar en un duelo cuando el balón simplemente está en movimiento, simplemente no se puede llegar a él...".

La familia de Lovro ya ha regresado a Zagreb. Ahora es el momento para consolidar la integración y ver hasta dónde es capaz de progresar en su primera temporada en el Barça. De entrada, lo que es seguro es que no falta ambición. "Con grandes entrenadores en La Masia, puedo progresar muchísimo. Espero de verdad dar un gran paso adelante. Tengo un gran objetivo: jugar con el primer equipo del Barcelona. Quizás parezca muy ambicioso, quizás demasiado ambicioso ahora mismo, porque sé que la competencia a ese nivel es terrible. Pero debo tener un objetivo muy alto, porque solo una visión clara y la ambición son la verdadera guía para progresar".

Y entre entrenamiento y entrenamiento, a Lovro le queda por cumplir otro de sus sueños confesables. "Cuando llegué fuimos inmediatamente a La Masía a entrenar, así que todavía no ha habido oportunidad de ver a ningún crack. Pero mi agente, Andy Barça, me dijo que Dani Olmo vendría a visitarme. Tengo muchas ganas de conocerle, igual que de jugar mi primer partido con la camiseta del Barcelona", sentenció.