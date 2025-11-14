Barça-Harry Kane: las claves de la operación

La situación de Barça y Harry Kane indica que sus destinos podrían cruzarse el próximo verano. En Inglaterra tienen claro que se va a dar el fichaje, pero a estas alturas no hay nada decidido, ni mucho menos. Lo único cierto es que el club blaugrana se ha informado de su situación por lo que pueda pasar por Lewandowaski y que Harry Kane está explorando opciones por si decidiera dejar el Bayern este verano en función de sus propios objetivos. Las dos partes tienen claro cómo se podría abordar su incorporación aunque lo más importante es que ninguno de los dos tiene prisa para avanzar. Kane gusta, pero todo se decidirá a partir de la próxima primavera.

El Barça, como no puede ser de otra forma, está sondeando el mercado de delanteros por si ven conveniente reforzar esta posición estratégica a partir del 30 de junio. Lewandowski termina contrato y el polaco ya ha manifestado su deseo de seguir otro año más. La idea de la dirección deportiva es que finalice ya su ciclo como blaugrana, pero no le ha cerrado la puerta. Todo dependerá de su rendimiento goleador, de su estado físico y de los resultados finales del proyecto deportivo este curso. En todo caso, si Lewandowski acaba renovando, el club no firmaría un delantero 'top' y mantendría el actual esquema de plantilla otro año más.

El caso de Kane se ha analizado internamente y lo más importante ahora es que no se trata de llegar a un acuerdo de forma inminente sino que hay tiempo para madurar la operación. El hermano del delantero, Charlie Kane, es el que se ha dedicado a escuchar opciones de futuro por si hay oportunidades importantes, pero no han ido más allá. El internacional inglés tiene contrato hasta el 2027 y, por ahora, no tiene oferta de renovación con el Bayer. Sus espaldas están bien cubiertas y no van a precipitarse a estas alturas. Los tiempos son importantes porque el Barça no va a decidir nada tampoco hasta finales de temporada, por lo que Kane, en teoría, estará aún en el mercado.

Hay factores que empujan al Barça a decantarse or Kane. El club blaugrana ya sabe que el delantero inglés estaría abierto a salir del Bayern si le proponen un contrato a largo plazo y, lo más importante, la operación tiene un precio fijo. Harry Kane puede salir este verano por una cifra cercana a los 65 millones de euros gracias a la cláusula de salida que impuso cuando fichó y su salario sería similar al que percibe ahora en el Bayern, unos 25 millones de euros brutos. Para un delantero de su nivel, es una tasación importante pero muy lejos de las fortunas que están demandando por otros goleadores de su nivel.

Otros puntos favorables es la ilusión que tiene Harry Kane por ganar la Champions -por eso fichó por el Bayern en su momento- y su apertura a jugar en un club como el Barça. Pero lo más importante es el factor deportivo: los números de Harry Kane esta temporada son colosales y ya lleva 26 goles en 22 partidos. Y no solo eso, los informes que maneja el Barça sobre su estado físico son excelentes. También lo son a nivel personal y profesional, por lo que hay la percepción de que el delantero inglés tiene cuerda para rendir a un máximo nivel en Europa durante varios años más.

También ayuda la experiencia que ha tenido el Barça, por un lado, con Lewandowski y, por otro, con Rashford. El polaco firmó en una edad avanzada y su rendimiento ha sido óptimo durante las más de tres temporadas que lleva ya como blaugrana convirtiéndose en uno de los máximos goleadores europeos. Y en cuanto a Rashford, el extremo ha demostrado que un futbolista inglés de nivel puede rendir muy bien en el Barça a pesar de las diferencias de juego que hay en la Premier. Deportivamente, también gusta mucho en el Barça el nivel asociativo que tiene Harry Kane, algo que le da un valor adicional a su posible contratación.

La operación también genera algunas dudas. La primera es que hay muchos clubs pendientes del futuro de Kane y de la decisión que pueda tomar. Clubs Premier, aunque esa ahora no es su prioridad, el PSG y también dos clubs de Arabia Saudí que triplicarían lo que puede ofrecer el Barça. Para que su fichaje fuese una realidad, Kane debería elegir al Barça con claridad tal y como sucedió con Lewandowski en su momento para evitar pujas insasumibles.

También está el factor Lewandowski, con importantes apoyos dentro del club para su renovación por un año más. Si el polaco sigue enchufando goles será muy complicado entender su salida a pesar de que cumplirá 38 años el próximo verano. El salario de Kane no debería ser problema, pero sí el factor elecciones en el Barça. Estos comicios pueden dar alas a intentar algún fichaje galáctico en verano a pesar de que, actualmente, la situación financiera no invita a la esperanza, aunque en verano las cosas pueden estar más arregladas.

La opción Kane está encima de la mesa, con factores positivos y negativos encima de la mesa. Su nombre dará mucho que hablar en los próximos meses y el debate solo se podría cerrar si, sorpresivamente, el delantero acaba renovando por el Bayern, algo que por lo que entienden en el Barça no será así. Si se hace, será una operación muy a fuego lento y con muchas variables que podrían ir dándose hasta finales de temporada.