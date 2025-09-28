El Barça hará oficial la renovación de Marc Bernal este lunes

El FC Barcelona llevará a cabo este lunes al mediodía el acto de renovación de Marc Bernal en la oficina comercial del club blaugrana. Con el futbolista ya totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió y en plena dinámica del primer equipo, la entidad catalana apuesta firmemente por la continuidad del joven canterano.

Durante la temporada pasada, con las salidas de Gündogan y Oriol Romeu, además de la lesión de Frenkie de Jong; el canterano fue la opción escogida por Hansi Flick para ubicarse en el mediocentro del equipo con un rendimiento más que notable. Sin embargo, en la tercera jornada del campeonato liguero frente al Rayo Vallecano sufrió una durísima lesión: rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda. Le esperaba el quirófano y un año de baja.

Un mes después de este percance, el FC Barcelona quiso tener un gesto con el futbolista, en quien confía plenamente para ser uno de los líderes del centro del campo culer durante la próxima década. El club llegó a un acuerdo para la adecuación de su contrato, que le vincula hasta el 30 de junio de 2026 (cuando finaliza su etapa como juvenil), con tres años más opcionales que serán ejecutados hasta 2029. Su cláusula de rescisión queda fija en 500 millones de euros.

Tras un año en la enfermería, el de Berga volvió a sentirse futbolista redebutando el 14 de septiembre frente al Valencia. Disputó los últimos nueve minutos y aún tuvo tiempo de asistir a Lewandowski en el 6-0 definitivo. También saltó al terreno de juego de manera testimonial en la última jornada ante el Real Oviedo.

Con ficha del primer equipo y el dorsal '22' en la espalda, Bernal entra plenamente en los planes de Hansi Flick para la nueva temporada. El técnico alemán no tuvo ninguna prisa en acelerar el proceso de recuperación del futbolista. “Te quiero para 15 años, no para un amistoso”, le dijo cuando ya se sentía preparado para tener algunos minutos frente al Como en el Trofeu Joan Gamper. Sin duda, esta temporada será importante en la sala de máquinas blaugrana.