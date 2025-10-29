FC BARCELONA
El Barça hará un entrenamiento a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou
Será el 7 de noviembre y, aunque aún no hay confirmación oficial, se espera que se cierre en breves para comunicarlo a los socios
El Barça está cada vez más cerca de regresar al que será uno de los campos más imponentes de Europa. Con la intención de que los socios puedan visitar el estadio antes de un partido oficial, según ha avanzado Jijantes y podido confirmar SPORT, el equipo azulgrana está preparando un entrenamiento de puertas abiertas para el próximo 7 de noviembre en el Spotify Camp Nou. La idea es que aficionados y socios puedan ver de cerca a los jugadores azulgranas en una sesión pensada para compartir y acercar el equipo a la grada
El club ya trabaja en la operativa, con especial atención a la accesibilidad para que nadie se quede fuera por motivos logísticos. Aún no hay anuncio oficial, el plan está en la fase final y se espera luz verde en cuestión de horas o, como mucho, días. La comunicación pública llegará en breve si no surge ningún contratiempo.
Por ahora no se han detallado horarios ni el sistema de acceso, que podrían confirmarse junto al anuncio. La previsión es que se habiliten los puntos habituales de entrada y se ordene la llegada del público para evitar colas innecesarias. Para muchos será la oportunidad de regresar al estadio y volver a escuchar el murmullo de una grada en un día sin competición. Y para los más pequeños, la ocasión de ver a sus ídolos entrenar a pocos metros.
Si todo avanza como está previsto, el 7 de noviembre será una jornada especial para compartir fútbol en casa.
