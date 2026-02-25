"El Barça habla con el círculo íntimo de Julián Álvarez, pero luego no tienen la plata para comprarlo"

Julián Álvarez va a ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de verano. El delantero podría salir del Atlético de Madrid y no es un secreto que el futbolista encaja en los planes del Barça para su próximo proyecto. Desde Argentina son muy críticos con la gestión que está realizando el club blaugrana sobre la negociación para poder contratarle y dudan de que sea un serio candidato a hacerse con sus servicios a partir de julio por factores económicos.

El periodista de 'TyC', Gastón Edul, bien informado de los entresijos de los futbolistas internacionales argentinos, fue claro al explicar lo que está sucediendo con Julián Álvarez: "Se va a hablar de Julián durante este medio año y todo el mercado de pases porque es un jugador que va a estar en boga y quizás no es tan caro para lo que juega y lo quieren varios clubs. Tiene dos intereses que van a ser ofertas de la Premier, Arsenal y Chelsea, que ya se sabe y tiene el interés del Barcelona. El Barça siempre quiso a Julián".

Edul añade que "el Barça ya lo quería desde que está en el Manchester City. Llegaron a hablar, pero nunca hicieron oferta y este interés sigue. Julián eligió vivir en España porque le gustaba el país y esta en esa línea de Barcelona para no volver al frío de Inglaterra, pero Barcelona tiene que concretar más lo que insinúa".

De hecho, comenta que por ahora no hay oferta en firme por el jugador y se duda de la capacidad económica para poder ficharlo: "Está bien que se comunique con el círculo íntimo, hace filtrar que lo quiere, pero después no tienen la plata para comprarlo. Es el mejor delantero del mundo y tiene un precio".