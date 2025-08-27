El Barça habilitará el Johan Cruyff para jugar contra el Valencia

El Barça sigue buscando una solución de urgencia para poder albergar el primer partido en casa de la temporada ante el Valencia el 13 o 14 de septiembre. El objetivo del club es que se dispute en el Camp Nou con aforo reducido (unos 27.000 asientos), pero está gestionando varias alternativas para curarse en salud. El club ya cuenta con el certificado final de obra de la fase 1A del estadio, pero queda el segundo paso, que es recibir el visto bueno del Ayuntamiento.

El club trabaja a contrarreloj, pero no quiere cogerse los dedos y el escenario que está cogiendo más fuerza en las últimas horas es activar la opción del Johan Cruyff. Para ello el club tiene que tomar medidas. El motivo es que el Johan no cuenta ahora mismo con algunas de las exigencias de LaLiga pero el Barça espera encontrar la comprensión de LaLiga, ya que la Comisión Delegada puede hacer excepciones por obras.

El primer obstáculo es que el Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional exige que el aforo mínimo de cualquier estadio de Primera debe ser de 8.000 espectadores y el Johan solo cuenta con una capacidad de 6.000. El club deebría encontrar la complicidad de LaLiga, que le permitiera una excepción. Pero hay otra salvedad: el estadio ahora mismo no tiene habilitado el VAR, así que debería hacer la instalación del sistema de videoarbitraje. Otro asunto a resolver es que ese mismo fin de semana -aún sin fecha- juega el femenino en casa ante el DUX Logroño.

El Barça tiene que comunicar sus intenciones a LaLiga, pero espera que acepte esta posibilidad como feudo puntual antes de poder activar definitivamente el Camp Nou. El club trabaja ahora mismo en varios frentes. El más importante que el Ayuntamiento confirme que todo está en regla. RAC1 apunta, en este sentido, que el Ayuntamiento pide al club que solucione los problemas causados por las lluvias antes de conceder el permiso de primera ocupación.

El Barça tendría margen hasta principios de la próxima semana para resolverlo, pero paralelamente está activando la opción del Johan. Esta misma mañana emisarios de LaLiga han acudido al Johan para ver de cerca las instalaciones, un movimiento que confirmaría las intenciones del Barça para salvar este primer partido en casa. Entre otras cosas, han estudiado los acesos y la megafonía.

Obstáculos

El primer obstáculo que se encontró el Barça es la negativa de LaLiga de invertir el orden del calendario para que la cuarta jornada se jugara en Mestalla. LaLiga argumenta que está prohibido cambiar el orden del calendario. La entidad barcelonista había solicitado la opción de jugar en Mestalla, pero LaLiga lo denegó.

La patronal no permitía jugar más de tres partidos fuera de casa en el inicio de la competición y el conjunto de Hansi Flick ya lo ha hecho en Son Moix contra el Real Mallorca, en el Ciutat de València frente al Levante y disputará en Vallecas el duelo de la tercera jornada ante el Rayo.

Otra de las opciones que el Barça se planteó fue jugar en Montilivi, pero pronto se encontró con problemas, pues el Girona tiene previsto reacondicionar el césped de su campo en esas fechas.