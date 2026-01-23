El Barça se guarda un porcentaje por el pase de Andrés Cuenca al Como

El traspaso de Andrés Cuenca al Como es cuestión de tiempo. Tal y como comentamos en SPORT hace unos días, el central andaluz dejará el FC Barcelona en breve para enrolarse en las filas de la entidad italiana y que esta lo cederá de forma inmediata a otro club para que tenga rodaje y pueda foguearse.

A Cesc Fàbregas le gusta su perfil, cree que encaja con el estilo de juego, pero todavía necesita mejorar en algunos aspectos del juego. De ahí que lo más seguro se apueste por un préstamo ya inmediato.

PROYECTO DE FUTURO

Rápido, potente y dotado de una técnica espectacular el zaguero andaluz supone una garantía para iniciar el juego con pases que superen líneas. En sus dos años de infantil formó una pareja defensiva con Cubarsí que es de las más espectaculares que se recuerdan en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Llegó a La Masia en edad infantil procedente del Sevilla.

Andrés Cuenca / Juan Plaza

También comentamos que el Barça realiza ahora este movimiento para tener algún control sobre el futbolista y que no salga libre el próximo 30 de junio. El periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano especifica que ese porcentaje de un futuro traspaso será superior al 20%.

Mbacke, también al caer

Unos días antes adelantábamos también en SPORT la marcha de Mamadou Mbacke. El central senegalés ya no fue convocado este sábado con el Barça Atlètic por Juliano Belletti. El africano era una pieza indispensable para Juliano Haus Belletti formando tándem en el eje de la zaga con Álvaro Cortés, pero ahora tendrá que tirar el técnico brasileño sin uno de sus referentes en la retaguardia. Si no se tuerce nada, firmará por el Saint Louis City de la MLS norteamericana.

El africano decide aceptar la propuesta de Saint Louis y salir ya con un objetivo claro y prioritario: quiere jugar en la selección absoluta de Senegal e intentar estar en el Mundial del próximo verano y es consciente de que en el Barça Atlètic no podrá lograrlo. Mamadou no ha jugado nunca en los Leones de Teranga y es su sueño. Y piensa que en la MLS puede tener más chances de lograrlo.