Un Barça gris se despide de la Liga sin premio ante un Valencia necesitado

El Barça despidió la Liga con una derrota por 3-1 en Mestalla ante un Valencia que se jugaba muchísimo más que el campeón. El conjunto de Corberán necesitaba ganar para asegurar su billete a la Conference League y salió con mucha más hambre desde el primer minuto, empujado además por un Mestalla que presentó un ambiente espectacular durante toda la noche. El empuje local, muy superior al de un Barça con el título ya asegurado desde hacía semanas, terminó marcando la diferencia en un partido en el que los de Flick nunca acabaron de sentirse cómodos.

El Barça intentaba manejar el balón, pero lo hacía con un ritmo lento y sin demasiada profundidad. Mientras tanto, el Valencia iba creciendo. Y todo cambió tras el descanso. Le estaba costando muchísimo al Barça hilar juego en la segunda mitad. El equipo de Flick sufría para superar la presión alta del Valencia y cada recuperación local hacía crecer todavía más a Mestalla. Ahí emergió la figura de Javi Guerra. El centrocampista empezó a conducir cada transición ofensiva y a liderar a un Valencia que se sentía cada vez más cerca del gol. Ramazani también agitó el encuentro en el 69 con una acción individual que levantó a la grada.

Y justo cuando mejor estaba el Valencia apareció Lewandowski. El polaco volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes delanteros del fútbol europeo. Tras un remate defectuoso de Ferran dentro del área, el balón quedó muerto en sus pies y definió rápido, casi sin pensarlo, para superar a Dimitrievski y silenciar Mestalla.

Pero la alegría azulgrana apenas duró unos minutos. Xavi Espart cometió un error en salida de balón con un pase comprometido hacia Christensen y Javi Guerra apareció para castigar el regalo. El valencianista interceptó el balón, se plantó ante Szczesny y definió con calma para devolver el empate y hacer explotar el estadio.

Y Mestalla terminó de volverse completamente loco en el minuto 70. Otra vez Javi Guerra fue clave, rompiendo líneas y generando una acción que acabó con un disparo suyo bloqueado dentro del área. El rebote cayó muerto para Luis Rioja, que apareció para empujar el balón al fondo de la red y culminar la remontada del Valencia. A partir de ahí, el equipo de Corberán no dejó de apretar, impulsado por un Mestalla desatado y por un Javi Guerra que lideró cada ataque ante un Barça incapaz de encontrar soluciones en tres cuartos de campo.

Con el 2-1 a favor, el Valencia llevó el partido exactamente hacia donde quería, bajando el ritmo y jugando con el reloj ante un Barça cada vez más espeso. Ya en el tramo final, Guido Rodríguez aprovechó un balón muerto dentro del área para marcar el gol de la tranquilidad y cerrar una victoria que, pese al esfuerzo valencianista durante toda la noche, no terminó sirviendo para entrar en puestos de Conference League.

Noticias relacionadas

La sensación final fue que el Barça podía haber dado bastante más, especialmente en algunos momentos del partido en los que le faltó ritmo y profundidad. Aun así, la derrota entra dentro de lo entendible viendo el contexto de ambos equipos. Mientras el Valencia se jugaba la vida para entrar en Europa y compitió cada balón como si fuera el último, el conjunto de Flick ya tenía la Liga asegurada desde hacía semanas y afrontó la cita con una tensión inevitablemente menor.