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FC BARCELONA

Un Barça de circunstancias cae ante los anfitriones y cede la Giulia Cup

El club azulgrana encajó un tanto en el añadido en una contra y terminó segundo el triangular de Udine

¡Gol del Udinese en el último minuto ante el Barça!

¡Gol del Udinese en el último minuto ante el Barça!

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Cuando todo iba encaminado a los penaltis, el FC Barcelona cedió un gol en una contra sobre la bocina ante el conjunto anfitrión, el Udinese, y cedió en el duelo decisivo por la Friuli Venezia Giulia Cup.

Ficha Udinese-Barça OK

Amistoso

1
0
Alineaciones
Udinese
Piana, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Arizala, Kristensen, Miller y Ebosse.
FC Barcelona
Szczesny, Espart (Héctor Fort, 15'), Christensen (Tommy, 25'), Gerard Martín (Cortés, 15'), Pesquer (Balde, 15'), Bernal (Guille, 25'), Ebrima, Fariñas (Goren, 15'), Kluivert, Adeyemi (Toni, 25'), Hamza (Bisiwu, 15').
Goles
Bayo (45').
Árbitro
Zago (ITA). TA: Ebrima.

Solo dos cambios

Sorprendía Hansi Flick de cara al segundo encuentro del triangular de Udine e introducía solo dos cambios respecto al primer encuentro. Apostaba el técnico alemán por dar continuidad y rodaje a futbolistas como Xavi Espart, Hamza, Adeyemi, Bernal o Christensen. Shane Kluivert y Ebrima Tunkara, únicas modificaciones (se retiraban Raphinha y Fermín, que irán piano piano tras estrenarse en esta pretemporada).

Algo mejor Adeyemi

Intentaba introducir algo más de ritmo el cuadro azulgrana después de un duelo algo ramplón frente al Nottingham Forest. Pero lo cierto es que la noche no estaba para demasiadas florituras. Calor y un ambiente general algo alicaído. Primeros 20 minutos bastante pobres de nuevo y en el que lo más destacado lo dejaba Karim Adeyemi, con una buena diagonal desde la derecha y tiro cruzado que obligaba a intervenir a Piana.

Carrusel de cambios

En el 15', carrusel de cambios. Dentro Cortés, Fort, Goren, Balde y Bisiwu. Debut para el belga, que entraba con el '21' de Frenkie de Jong y se situaba en el extremo zurdo. Algo desconectado en los primeros minutos el extremo de origen ghanés, que debe aún ponerse a tono tras incorporarse durante el stage de Inglaterra.

El XI de la segunda mitad

El XI de la segunda mitad / Dani Barbeito

Mantenía, por cierto, Flick a Marc Bernal. Con el fichaje de Rodri caliente, 'mensaje' del técnico alemán. No lo cambiaba hasta el 25', cuando introducía los últimos tres cambios (Guille, Toni y Tommy). Tek disputaba las dos mitades enteras. Acababa Kluivert de '9', Tommy de central y Guille de pivote.

Mal repliegue y gol decisivo

Poco más que destacar de este tramo del segundo partido, poco vistoso y con ritmo bajito. Intentaban Toni y Guille aportar algo distinto y mostrarse. Imprimir otra velocidad. Y lo cierto es que en los últimos minutos, con las internadas de Fort y los chispazos de Ebrima mejoró algo el cuadro barcelonista.

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Pero en un contraataque, ya sobre la bocina, el cuadro local cogió desprevenida a la defensa azulgrana. Un mal control de Tommy acabó en un pase para Bayo, que, solo ante Tek, picó perfecto y ajustició a los barcelonistas. Mal repliegue y la afición local que se llevaba la alegría de la noche.

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