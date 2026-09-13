La pregunta, no es si el Barça ganará, sino saber de cuánto. Los de Flick han jugado seis partidos hasta la fecha y el del Levante fue el peor de ellos. Y, sin embargo, todo fluye con la naturalidad con la que Lamine dribla o Raphinha presiona. Con la dulzura del control de Pedri o la dureza controlada de Cubarsí. El resultado fue abultado y, por momentos, el equipo pareció perdido en Valencia, pero el Barça solo sabe golear.

Vestido de azul, el Barça compareció en el Ciutat de València cargado de goles, un total de diecisiete en cuatro partidos de Liga, que, sumados a los cinco al Feyenoord, dan la friolera de veintidós tantos en cinco encuentros: un escándalo se mire por donde se mire que explica, alto y claro, cómo había jugado el Barça antes de visitar la casa de los granota.

Nada más pisar el césped, a los cinco minutos, llego el que hacía veintitrés, así que todo pintaba a, de nuevo, exhibición y para casa. El gol de Espart, sin embargo, fue un espejismo. El de Vilassar de Mar recogió un balón en la frontal soltado por Raphinha para deshacerse de dos rivales y disparar cruzado. Xavi fue abrazado por todos sus compañeros: era su primer gol con la primera plantilla.

A Fermín le costó encontrar espacios, pero fue decisivo en el segundo gol / GORKA URRESOLA

En cinco minutos le habían roto los planes al Levante. Esa era la sensación. Nada más lejos de la realidad. Flick había avisado en la previa que "si no mantenemos la actitud, nos desviaremos de nuestro camino". Pudo ser la hora, el calor, la mochila llena de goles o incluso el mismo Levante, irreductible, pero al Barça le costó mandar. Jugó a ratitos, lejos de la versión imponente de las últimas semanas. El Barça estuvo a punto de perderse en Valencia.

Ni siquiera el gol de Lamine, iniciado a la contra por Fermín, que se la puso a Raphinha antes de encontrar atrás al de Mataró, cambió la dinámica. El Barça ganaba, a los veinte minutos, por inercia, porque cuando la dinámica es buena, todo sale rodado. El Levante ganaba guerras subterráneas que salían a la luz en forma de fútbol de piedra. Flick asistía inquieto en la banda.

Gerard Martin no salió tras el descanso: tenía amarilla y un golpe en la cara / GORKA URRESOLA

Joan Garcia, para ser justos, no sufrió demasiado. Algún disparo lejano de De la Fuente, una llegada de Víctor García, otra de Brugué, malos centros y mucho empuje, pero, en el fondo, poca cosa. nal fuera de juego. No eran buenos minutos del Barça, pero tampoco había apuros por orden del marcador, favorable a los blaugrana. Flick cambió a Gerard, con amarilla y un golpe en la cara, por Christensen al descanso.

Doblete de Lamine Yamal

La charla de Flick debió ser intensa porque el Barça se olvidó de la hora, del calor, de las ganas de echarse al sofá y agarrar el mando para ponerse a ver al propio Barça. Y arrancó como en el primer tiempo: con gol. Lo intentó Lamine primero y, al cabo de un minuto, cayó en el área granota y penalti. Raphinha se lo cedió para el doblete. Ahí se acabó el todo la resistencia del Levante. O, de nuevo, eso parecía.

Los granota introdujeron cambios, iban tres abajo y, ni siquiera así, se dejaron ir. Tiene mucho mérito viendo la facilidad con la que el Barça llega a puerta. Tuvo el gol varias veces y varias veces no marcó. Hasta que entre Espart y Christensen se lo regalaron a Iván Romero. Faltaban diez minutos para el final y el Levante siguió creyendo ante un rival al que no se le vio disfrutar nunca. Otro error, esta vez de Bernal, acabó en el 2-3 de Brugué. La ilusión local es esfumó un minuto más tarde con el gol de Adeyemi. El cuarto, el que hace veintiséis. El Barça, pleno de quince.

Ficha técnica:

Levante: Ryan; Toljan, Dela (Ndukwe, min. 70), Mandi, Sánchez (Pérez, min. 70); Requena, Olasagasti (Rey, min. 58), Sotelo (Bardelli, min. 58); García, Ratkov (Romero, min. 58) y Brugué.

Barcelona: García; Eric García, Cubarsí, Martín (Christensen, min. 45), Espart (Cancelo, min. 79); Fermín, Rodri, Pedri (Bernal, min. 61); Lamine Yamal (Olmo, min. 61), Raphinha y Gordon (Adeyemi, min. 61).

Goles: 0-1: Espart, min. 4. 0-2: Yamal, min. 18. 0-3: Yamal, min.47. 1-3: Romero, min. 78. 2-3: Brugué, min. 88. 2-4: Adeyemi, min. 92.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Amonestó a Hugo Sotelo (min. 49) por parte del Levante y a Gerard Martín (min. 46) por parte del Barça.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante UD y al FC Barcelona en el estadio Ciutat de València ante 23.630 espectadores. Los jugadores del Levante saltaron con camisetas de apoyo a Ceuta y la entidad ‘granota’ rindió homenaje a los internacionales del Barça que fueron campeones del mundo con España este verano.