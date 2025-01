Barça-Girona: el juego de la paciencia por Eric García

Como si de una partida de ajedrez se tratara, Barça y Girona miden al milímetro sus movimientos en el caso Eric García. Ambas partes han dejado correr el tiempo, dejando para el final de enero el posible traspaso del de Martorell, abierto desde hace tiempo a unirse de forma permanente al equipo de Míchel.

De entrada, Flick no era especialmente partidario de prescindir de Eric. Pero la continuidad de Araujo y el regreso de Christensen convierten el papel del catalán en muy secundario. Esto ya la necesidad de generar 'fair play' para poder lograr la cesión de Rashford hacen que el Barça esté abierto a vender al ex del City. Pero como quien no quiere la cosa, tratando de que sea el Girona el que vaya detrás de la operación.

En Montilivi también juegan sus cartas. Su director deportivo, Quique Cárcel, reconoce el interés pero remarcando que el Girona no puede llegar a lo que pretende el Barça. Algo así como pasar la responsabilidad a Deco para que sea él quien llame en busca de un acuerdo. En esta partida todos disimulan para aparentar menos interés del que hay en realidad.

Mientras ambos clubes lo dejan todo para los últimos días -si es que acaban moviendo ficha-, Eric observa el desenlace sin preocupación. Barcelona es su casa, a Flick ni mucho menos le sobra y en Girona fue feliz el año pasado y estaría encantado de regresar. Es decir, en cierto modo, ocurra lo que ocurra el jugador estará contento. Pese a que son muchos más los equipos que se han interesado por Eric -algunos con cierto potencial económico, sí parece que si el de Martorell acaba saliendo lo hará para recalar en Montilivi, donde sabe al cien por cien que el entrenador le daría protagonismo desde el primer día.