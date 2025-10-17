Barça - Girona: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

Después de las dos derrotas ante PSG y Sevilla y de dos semanas de parón que pueden haber servido para dejar atrás las malas sensaciones, el Barça se medirá ante un Girona en zona de descenso.

Tras perder el liderato en la última jornada, el conjunto azulgrana buscará llegar al clásico con opciones de salir líder y, para ello, todo pasa por sumar de tres ante el conjunto de Montilivi.

Por su parte, el parón llegó en un mal momento para un Girona que venía de sumar la primera victoria de la temporada ante el Valencia. Con Míchel en la cuerda floja, todo pasa por seguir sumando para salir de la zona de descenso.

Plaga de lesiones en ambos equipos

Aun cuando todo parecía indicar que el parón internacional podía favorecer a Hansi Flick de cara a descansar y recuperar efectivos, lo cierto es que el 'virus FIFA' ha mermado aún más la plantilla culer.

Por si las ya conocidas bajas de larga duración de Gavi y Ter Stegen, así como la baja de Joan García no fueran suficiente, los partidos y entrenamientos de las selecciones han hecho más mella: Dani Olmo y Lewandowski han vuelto lesionados, mientras que Ferran ha regresado con una sobrecarga. Además, pese a que se esperaba que Raphinha llegara, el brasileño ha sufrido un contratiempo en su recuperación y apretará para llegar al clásico, pero no entrará en la convocatoria frente al Girona.

Robert Lewandowski, contra el Sevilla / Dani Barbeito

Por su parte, la enfermería del Girona también está más llena de lo que desearían en Montilivi, pues Míchel no podrá contar para el encuentro en Montjuic con Ounahi, Álvaro Francés, Abel Ruiz, Donny Van de Beek, Thomas Lemar, David López, Viktor Tsygankov ni Juan Carlos, a lo que hay que sumar la baja por sanción de Ivan Martín.

Los jugadores que volverán

Para poder mejorar la mala dinámica y recuperar la mejor versión del equipo, el entrenador azulgrana si recuperará a Fermín y Lamine Yamal. Pese a que, a priori, el extremo español no será de la partida, la vuelta de Fermín suma mayor relevancia tras la lesión de Dani Olmo con la Selección, aunque no sería de extrañar que Flick apostara por Dro para dosificar al de El Campillo. También se espera que Ferran, pese a su sobrecarga, pueda entrar en la convocatoria e incluso en el once.

Por su parte, Míchel recuperará a Joel Roca, quien venía siendo titular antes de ser convocado con España para el Mundial Sub-20, donde cayó eliminado en Cuartos de final ante Colombia el pasado 11 de octubre. Todo apunta a que Jhon Solís se recuperará a tiempo y podrá ser alineado desde el inicio.

Alineaciones probables del Barça - Girona

FC BARCELONA: Szçzesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Rashford, Dro, Bardghji; Ferran Torres.

GIRONA: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Witsel, Solís; Joel Roca, Vanat, Asprilla.