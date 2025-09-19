Barça - Getafe: horario y dónde ver el partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports

Después del primer parón de selecciones, el Barça de Hansi Flick parece haber recuperado la velocidad de crucero de la temporada pasada. La contundente victoria ante el Valencia y el solvente triunfo en el estreno en la Champions en Newcastle ha devuelto la tranquilidad a un Barcelona que terminó el mes de agosto con un empate en Vallecas. Precisamente, en esta quinta jornada de LaLiga, el conjunto azulgrana se verá las caras con otro equipo madrileño, el Getafe.

A priori, el encuentro se presenta complicado, dado que al Barça le suele costar superar al cuadro azulón por el planteamiento de José Bordalás, especialmente, en el Coliseum. Sin embargo, en Barcelona, el cuadro catalán se ha impuesto en los últimos siete enfrentamientos con más o menos brillantez. En esta ocasión, el escenario del choque será el Estadi Johan Cruyff, que acogerá el segundo y teóricamente último partido del equipo de Flick en este curso.

En cualquier caso, los culers no pueden volver a fallar. Ahora se sitúan en la segunda posición con 10 puntos tras las victorias ante Mallorca, Levante y Valencia y el empate contra el Rayo. El objetivo es claro: sumar de tres en tres en los próximos cinco partidos ligueros ante del Clásico. El Real Madrid cuenta sus partidos por victorias en este inicio de temporada, pero el Barça estará al acecho de cualquier despiste de los blancos, que visitarán el Metropolitano y recibirán al Villarreal en las próximas fechas.

A pesar de la baja de Lamine Yamal, que está descartado para este fin de semana, los azulgranas llegan después de realizar una gran actuación en el St. James' Park. Marcus Rashford y Raphinha volverán a ser titulares, aunque se antoja complicado que puedan explotar todas sus virtudes en el partido ante el Getafe. Bordalás optará por un bloque bajo y tejer así una telaraña en las que los jugadores culers tengan difícil encontrar espacios.

Además, el técnico alicantino está sacando el máximo rendimiento a sus jugadores y el inicio de curso del Getafe está superando las expectativas. De hecho, se coloca en el cuarto puesto de la tabla a tan solo un punto del Barça. De igual forma que los catalanes, el Getafe jugó sus tres primeros partidos como visitante, en los que logró ganar a Sevilla y Celta. Tras una derrota en Mestalla, en su vuelta al Coliseum, los azulones se impusieron al Oviedo.

HORARIO DEL BARÇA - GETAFE

El partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, tendrá lugar este domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

DÓNDE VER EL BARÇA GETAFE

El Barça - Getafe podrá verse en directo en TV a través de DAZN. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.