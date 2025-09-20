Barça - Getafe: alineaciones probables del partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona vuelve a LaLiga tras su brillante y trabajada victoria en Champions League ante el Newcastle y lo hace para disputar un encuentro que no se presenta ni mucho menos tan vertiginoso como el debut en Champions. Será este domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas cuando los azulgranas se enfrenten al Getafe de Bordalás con el objetivo de seguir sumando de tres en tres.

Con abultado triunfo del fin de semana pasado ante el Valencia, el equipo de Hansi Flick consiguió volver a la senda de la victoria después del tropiezo en Vallecas. Son 10 puntos los que los catalanes tienen en su haber, lo que les sitúa en el segundo puesto de la tabla. Solo le supera el Real Madrid, que de momento se mantiene imbatido. Así pues, el Barça no puede despistarse si quiere cazar a los de Xabi Alonso antes del esperado Clásico, que tendrá lugar a finales de octubre.

De todos modos, el Barcelona tendrá que trabajar duro para imponerse al Getafe, que acostumbra a ponerle las cosas difíciles al cuadro culer. Como es habitual, el plan de partido de José Bordalás se basará en un bloque bajo para minimizar las virtudes de los jugadores azulgranas y en aprovechar sus oportunidades al contraataque. Precisamente, ese tipo de partidos son los que más les cuentan al equipo de Flick, ya que jugadores como Raphinha, Ferran, Fermín o Rashford no tendrán espacios para buscar desmarques a la espalda de la defensa.

Los posibles cambios en el once

Por lo tanto, se espera que Flick adapte su once a la propuesta del Getafe con el fin de buscar soluciones en la fase de ataque. A ello hay que sumarle el cansancio que pueden arrastrar algunos jugadores culers después de la exigente contienda en Newcastle. Todo apunta a que el técnico alemán llevará a cabo algunas rotaciones en la alineación titular, especialmente, en el eje de la defensa y en el centro del campo.

En los laterales, Jules Koundé, que ya ha recuperado su mejor nivel tras un arranque de temporada irregular, y Gerard Martín seguirán partiendo de inicio. Las novedades se podrían dar en el centro de la zaga. El Barcelona necesitará a dos efectivos con buen pie para filtrar balones en la telaraña del Getafe y para producir una circulación de pelota rápida y fluida con el fin de mover al bloque del cuadro azulón. Así, Eric y Christensen, que fueron suplentes en Newcastle, tienen muchas opciones de ser titulares.

Marc Casadó, podría ser otra de las entradas en el once de Flick. Frenkie de Jong jugó los 90 minutos en el St. James', así que lo más probable es que descanse en esta partido de Liga. Además, en la mediapunta apunta a ser titular Dani Olmo, ya que Fermín lo dio todo en Newcastle y el egarense es especialmente hábil para jugar en espacios reducidos.

Por último, en la línea de ataque se mantendrá el tridente del pasado jueves. Marcus Rashford está ganando confianza y de poco en poco va recuperando su mejor versión. Además, hay que tener en cuenta que Lamine Yamal seguirá siendo baja por sus molestias en el pubis. En la posición del nueve, lo más plausible es que Lewandowski repita como titular, puesto que Ferran no suele brillar tanto en este tipo de escenarios de partido.

Un Getafe fuerte

En el cuadro rival se esperan pocas novedades en el once. Bordalás apostará por el bloque que le ha funcionado en este inicio de curso, en el que han conseguido tres victorias que le elevaron a la cuarta posición. El técnico alicantino pondrá sobre el campo una línea de cinco en defensa en la que la única duda es Juan Iglesias, aunque todo apunta a que Kiko Femenia se mantendrá.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - GETAFE

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric, Christensen, Gerard Martín: Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford y Lewandowski.

Getafe CF: Soria; Femenia, Djené, Abqar, Duarte, Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.