FC BARCELONA
El Barça Genuine, en el 'supermundial' inclusivo de Houston
El Barça Genuine disputa esta semana la Genuine Cup de Houston, el torneo internacional de fútbol inclusivo más ambicioso del calendario, que reúne en la Universidad de Rice a más de medio centenar de equipos de 50 países. El conjunto azulgrana, con 15 jugadores y jugadoras, afronta este viernes los cuartos de final ante Letonia
El fútbol inclusivo tiene esta semana su gran cita internacional en Houston (Texas), y el Barça Genuine está en ella. El equipo de la Fundació Barça —formado por hombres y mujeres con discapacidad intelectual— participa en la Genuine Cup, una competición que sus organizadores han concebido como una especie de "supermundial" de la modalidad, aprovechando el tirón del Mundial 2026 que se celebra este verano en Estados Unidos.
La expedición azulgrana llegó el domingo y dedicó el lunes a la adaptación, antes de que arrancara un torneo que se disputa a lo largo de una semana con una primera fase de partidos y posterior eliminatoria. Este viernes, el Barça se juega el pase en los cuartos de final frente a Letonia.
Un torneo que crece cada año
La dimensión de la cita es su gran seña de identidad. La competición reúne a 52 equipos de 50 países, con una mezcla poco habitual de selecciones nacionales y clubes: junto al Barça compiten conjuntos como el PSG y representaciones de Argentina, Hungría o los propios Estados Unidos, a los que se suman otros clubes de referencia como AS Roma, Inter Miami, Manchester United o Peñarol. En total, más de 1.000 deportistas con discapacidad intelectual y autismo.
El escenario también está a la altura: los partidos se disputan en los campos de la Universidad de Rice, y las finales se juegan en un estadio de fútbol americano. El torneo, que afronta ya su tercera edición, no deja de crecer —la del año pasado reunió a 38 equipos de 22 países—, consolidándose como el gran punto de encuentro global del fútbol inclusivo.
La experiencia, por encima del resultado
Al frente del proyecto deportivo está el propio Panadero, leyenda del hockey patines azulgrana —21 temporadas, 68 títulos y el '9' retirado en el Palau Blaugrana—, que tras colgar el stick asumió la coordinación del Barça Genuine. Ahora dirige a la expedición en Houston, donde el equipo persigue seguir avanzando en un torneo que reivindica, por encima de cualquier marcador, que el fútbol no entiende de barreras.
Más allá de la competición: la convivencia, el intercambio cultural y el crecimiento personal que supone representar al Barça en un escenario internacional. El equipo viaja con un cuerpo técnico multidisciplinar —entrenador, fisioterapeuta y psicólogo— que acompaña a la plantilla dentro y fuera del campo.
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