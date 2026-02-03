El Barça gastó cuatro millones en camisetas sin Nike que nunca se usaron

El FC Barcelona invirtió alrededor de cuatro millones de euros en la producción de camisetas oficiales que nunca llegaron a utilizarse y que actualmente permanecen almacenadas en una nave industrial de la provincia de Barcelona. Así lo confirman fuentes conocedoras de la operación y el propio club en una información del diario 'El País'.

El encargo, de unas 300.000 prendas, incluía la equipación completa de todas las secciones deportivas y miles de camisetas del primer equipo de fútbol. La decisión se tomó en plena guerra negociadora con Nike para la renovación del contrato de patrocinio. Ante el riesgo real de quedarse sin proveedor técnico, la directiva presidida por Joan Laporta activó un plan alternativo: fabricar ropa propia sin el logotipo de la multinacional estadounidense.

Finalmente, en noviembre de 2024, y tras unas negociaciones al límite, Barça y Nike cerraron un acuerdo histórico hasta 2038, valorado en unos 1.700 millones de euros. El club lo calificó como “un nuevo comienzo”, aunque el pulso fue máximo. El Barça consideraba que el contrato anterior estaba obsoleto y reclamaba, entre otros puntos, recuperar el control del comercio electrónico. La tensión fue tal que el club llegó a explorar otras opciones, como Puma.

Camisetas por 89 euros

Durante ese escenario de máxima incertidumbre, el Barça dio luz verde a la producción de camisetas propias para garantizar que todas las secciones pudieran competir y que el aficionado tuviera acceso a la nueva equipación. Las prendas llevaban la etiqueta de Bihub Tech, vinculada al Barça Innovation Hub, y en el caso del primer equipo de fútbol, un precio de venta de 89 euros.

Josep Maria Meseguer, responsable de Barça Licensing and Merchandising (BLM), confirma la operación y la justifica como una medida preventiva. “Necesitábamos un plan B para empezar la temporada con normalidad si no había acuerdo”, explica. El coste, sin concretar cifras exactas, se sitúa entre los cuatro y cinco millones de euros.

Bajo candado

Las camisetas siguen guardadas y no tienen salida prevista. Al tratarse de prendas técnicas cuyos derechos pertenecen en exclusiva a Nike, cualquier uso futuro requeriría la autorización de la marca americana.

En diciembre de 2024, la asamblea de socios aprobó el nuevo contrato con Nike, que incluía una comisión millonaria para el intermediario Darren Dein, cifrada en torno a los 50 millones de euros. Desde el club se defendió su papel como clave para desbloquear el conflicto, mientras que sectores críticos consideran excesiva su remuneración.

Pese a ello, Laporta fue tajante: “Es el mejor contrato de equipamiento deportivo de la historia”.