El Barça, con la gasolina al límite: "Tenemos que ir con cuidado"

No empezaron bien las cosas para Hansi Flick en el norte de Inglaterra, mucho antes incluso del pitido inicial. A primera hora de la tarde, empezó a correr la noticia de que Eric Garcia arrastraba molestias musculares y que su presencia en St. James’ Park corría peligro.

Antes de que la alineación del Barça fuera oficial, SPORT pudo confirmar que el de Martorell iba muy justo, bordeando la lesión, con una sobrecarga en el mismo isquio que le hizo pedir el cambio hace tres semanas en Girona. Flick no quiso arriesgar y el ‘24’ podría descansar también ante el Sevilla con el objetivo de llegar lo mejor posible al partido de vuelta.

Bernal, con rampas

Las malas noticias no acabaron para el Barça en el plano físico. Marc Bernal, que encadenaba su quinta titularidad consecutiva en todas las competiciones, dijo basta en el minuto 73 de partido. El centrocampista de Berga se lanzó al verde haciendo claros gestos de no poder más.

Los servicios médicos del club, con Ricard Pruna a la cabeza, ayudaron al canterano a abandonar el césped entre gestos de disconformidad mientras Marc Casadó, su compañero de fatigas este fin de semana pasado en San Mamés, ocupaba su lugar en el césped. Tras hacer pruebas de control, fuentes del vestuario aseguraron que el canterano solo sufrió rampas y todo quedó en un susto.

Precaución con Pedri

Tres minutos antes, Hansi Flick tomó la decisión más sabia pese a que el partido pedía completamente lo contrario. El alemán sustiyó a Pedri por Olmo en el 70’, con empate en el marcador y veinte minutos por delante, en los que el Barça perdió el control total del balón.

Sin embargo, por delante del resultado, lo importante era salvaguardar el físico de la brújula del equipo. Ya lo dijo el propio técnico en la rueda de prensa posterior al choque: "Tenemos que ir con cuidado con sus minutos. Ha tenido dos lesiones esta temporada, hace poco que ha vuelto".

Araujo, exhausto

Por si fuera poco con Eric, Bernal y Pedri, también llegó el cambió de Araujo en el 88’. El uruguayo, mucho más exigido por su nueva posición de lateral, tiró de orgullo en sus últimas acciones para llegar al área en busca del empate, unas excursiones que lo dejaron sin gasolina en el tanque y que obligaron a Hansi Flick, sin más alternativas, a hacer debutar a Xavi Espart en un escenario complicado. La cantera, una vez más, al rescate antes las miserias físicas de la plantilla.