"El Barça no va a ganar la Champions"

El FC Barcelona logró ante el Copenhague la clasificación directa a octavos de final de la UEFA Champions League, ya que al ganar su partido y cumplirse en las últimas jornadas ciertas combinaciones, el conjunto azulgrana entró en el top-8, concretamente en el quinto puesto. De esta manera, el optimismo con la posibilidad de que el Barça pueda proclamarse campeón de la máxima competición a nivel de clubes se ha disparado entre los seguidores barcelonistas.

No obstante, no todos en el mundo del fútbol piensan así. Es el caso de Michelle Grella, exfutbolista estadounidense que actualmente comenta en CBS Sports, el cual no cree que el club catalán sea un serio candidato al trofeo europeo.

¿Favoritos en la Champions? Flick tiene clara la respuesta correcta / Movistar

"No ganarán la competición de la manera que juegan"

El nacido en Estados Unidos es claro en su intervención: "El Barcelona no va a ganar la competición". No obstante, matiza que "no la va a ganar de la manera que juega", insistiendo en el constante debate sobre la línea alta defensiva que plantea Hansi Flick. Grella argumenta que "es muy diferente quedar arriba en la fase de liga, ya que son ocho partidos y puedes proponer un fútbol ofensivo y bonito porque hay más margen de error y puedes atacar más sin tanto miedo, pero otra cosa son las rondas eliminatorias". De hecho, expone algunos ejemplos: "Contra equipos muy bien organizados como Arsenal y Bayern de Múnich, si cometes un error te pueden poner en grandísimos problemas".

Sin embargo, Tony Meola, exfutbolista que compartía en ese momento mesa de opinión con Michelle Grella, discrepa en su manera de ver las posibilidades barcelonistas: "Sigo pensando que son un equipo que puede ganarla. Entiendo el punto de vista de Grella de que nunca van a ganarla con la línea tan adelantada, pero el año pasado estuvieron a muy pocos minutos de meterse en la final de la Champions, y estábamos muy emocionados todos con la manera que tienen de jugar."

Incluso, Meola va un paso más allá, "no es un equipo por el que hinche, pero me encanta verlos". Eso sí, reconoce que al principio pensaba que la dirección del técnico teutón "iba a verse un poco más diferente, más estructurada y con más orden", aunque le "gusta el hecho de que ha abierto el juego, es un estilo diferente para ver".

En el debate entre ambos exfutbolistas estadounidenses se pueden apreciar diferentes visiones sobre el FC Barcelona y sus posibilidades en Europa, por lo que solo el tiempo demostrará si el equipo de Hansi Flick era un candidato serio a alzarse con la orejona o no.