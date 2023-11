El Barça gana tiempo con Gabriel Moscardo

Los azulgranas no quieren entrar en subastas pese a que admiran el potencial del jugador El Corinthians tenía prisa por vender para cuadrar cuentas antes de final de año

A día de hoy, poco más puede hacer el Barça con los jugadores a los que considera interesantes que ganar tiempo. Las arcas del club no viven su mejor momento y la entidad trabaja a destajo para encontrar fórmulas que permitan incrementar ingresos y también el margen salarial. En paralelo, el área deportiva intenta convencer a los potenciales objetivos para que tengan paciencia.

Igual que sucedió con Vitor Roque, el Barça gana tiempo ahora con Gabriel Moscardo. Eso no significa que el club tenga decidido ir 'all in' a por el pivote del Corinthians, pero si hay opciones de que se intente su incorporación, eso será más adelante. En el caso de Roque, el jugador aguantó hasta que llegó un momento en el que la entidad que preside Joan Laporta tuvo que mover ficha si o sí. Pero antes de eso, Roque ya había aguantado mucho tiempo las 'embestidas' de varios clubes.

El Barça aprecia el potencial de Moscardo y, además, valora especialmente que tenga solo 18 años, ya que eso le convierte en un jugador con mucho más valor de mercado que si estuviera en el tramo final de su carrera. Sin embargo, los azulgranas no pueden ni quieren entrar en ninguna subasta. El Corinthians tenía prisa por cerrar un traspaso este final de año con el objetivo de cuadrar cuentas. Sin embargo, todo indica que el Barça logrará ganar tiempo. Salvo sorpresa, Moscardo seguirá en Brasil como mínimo hasta el próximo verano.

Cuestión de fe

El interés de los grandes clubes por Gabriel no cesa. La puja es férrea pero el jugador mantiene la ilusión de que el club catalán dé el paso adelante necesario para hacerse con sus servicios. En el reciente viaje de Deco a Brasil se agendó una reunión entre las partes que finalmente no se llevó a cabo.

El Barça no puede dar certezas al entorno del jugador y desde la entidad asumen que la elección de Moscardo podría ser la de no esperar y comprometerse con alguno de los clubes interesados. Además, el Corinthians juega en este caso en contra de los culés, ya que otros equipos siempre presentarán ofertas económicamente superiores a la que pueda plantearse el Barça. Sin embargo, el pivote de 18 años ha pospuesto su salto Europa, un guiño que tiene una clara interpretación en clave azulgrana. La incógnita es cuánto más aguantará el joven talento.