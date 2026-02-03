El Barça gana donde el Real Madrid hizo el ridículo y se mete en semifinales

Estaba avisado el Barça. El Albacete había eliminado ya a dos primeras y uno de ellos había sido el Real Madrid. Por ello y porque la ambición de Hansi Flick no tiene límites, el técnico alemán se llevó a todos los jugadores disponibles a tierras manchegas.

La alineación titular, también era una declaración de intenciones. Descanso para algunos, pero titulares indiscutibles como Joan Garcia, Eric, Frenkie, Olmo o Lamine formando parte del once. El Barça estaba a tres partidos de jugar una nueva final y no era cuestión de concesiones. Eso sí, primera titularidad para Ronald Araujo 70 días después. El uruguayo lo había sido por última vez el 25 de noviembre del año pasado en Stamford Bridge. Su expulsión le generó una ansiedad que le obligó a parar hasta el mes de enero. Desde entonces y hasta el Carlos Belmonte, cuatro ratos. En Albacete, muy buen partido el suyo, con gol incluido, demostrando que ya está para lo que quiera Flick.

Y el campeón no falló y se metió en semifinales. Eso sí, le costó. Entre otras cosas porque la puesta en escena del Barça fue buena pero con los mismos problemas de Elche. Dos oportunidades tuvo Rashford en los primeros siete minutos de partido. La primera tras un centro de Lamine que el inglés quiso volver a poner en el punto de penalti en lugar de rematar. La segunda en un mano a mano como el que ya falló ante Iñaki Peña. El extremo volvió a enviar fuera el balón.

También le costó al Barça porque al Albacete cuesta meterle goles. Los de Alberto González, tras eliminar al Real Madrid, suman tres victorias consecutivas en Segunda sin encajar ni un gol. Ante el Barça, defendieron muy atrás, con cinco defensas, muchas ayudas y con muchos hombres por dentro. Ello provocó que costase encontrar a Olmo y Frenkie y que casi todo el juego ofensivo llegase por la banda de Lamine. La compartió el de Rocafonda con Cancelo. No estuvo bien el portugués. Vio una amarilla y estuvo a punto de ver la segunda, por lo que Flick prefirió no correr riesgos y metió a Cubarsí tras el descanso, pasando el polivalente Eric al lateral. Antes, en el minuto 38, había llegado el gol del Barça. Fue tras una recuperación de Frenkie, que combinó con Rashford antes de servir el balón en bandeja a Lamine para que el canterano inaugurase el marcador.

Los de Flick todavía pudieron hacer un segundo gol antes del descanso, pero Lewandowski no llegó por poco a un centro de Rashford. Y más clara fue una oportunidad en el inicio de la segunda mitad. Gran jugada individual del inglés con remate de Olmo que bloqueó un defensa bajo palos.

Y es que el Barça no quería sorpresas. Así que en el 56 llegó la mejor noticia de la noche. El segundo de los azulgranas, obra de Araujo. El uruguayo remató de cabeza en el primer palo un saque de esquina lanzado con Rashford. Lo celebró primero con sus compañeros y después se fue al banquillo a hacerlo con Flick, que ha sido un apoyo para él en estos últimos meses.

Tras el segundo del Barça, pudieron sentenciar definitivamente la eliminatoria primero Lewandowski y después Olmo, pero a sus remates respondió bien Raúl Lizoain. Flick lo vio más o menos claro e introdujo un triple cambio en el 65. Ferran, Fermín y Casadó por Lewandowski, Rashford y Bernal. Pudo marcar un par de tantos Ferran, sin estar acertado en el remate. No hicieron falta aunque los locales recortaron distancias en el 87 con un cabezazo de Javi Moreno en un final loco con gol anulado a Ferran y Gerard Martín salvando el empate en la línea. El Barça, aunque sufrió, superó al equipo que ridiculizó al Real Madrid y el viernes estará en el sorteo de semifinales.