El Barça, galardonado en la 45ª Gala Nacional del Deporte en una noche de homenaje al deporte español

El FC Barcelona fue uno de los grandes protagonistas de la Gala Nacional del Deporte celebrada este lunes en Santa Susanna, en una noche en la que el club azulgrana volvió a situarse en el centro del reconocimiento al éxito deportivo tras los tres títulos ganados en el último año.

Joan Laporta estuvo presente entre los invitados de la gala en el Pabellón Parc del Colomer, pero al ser presidente electo hasta tomar cargo del puesto, fue Josep Cubells, vicepresidente del club, quien recogió el galardón de manos del alcalde de la localidad, Joan Campolier.

En clave azulgrana, el momento también dejó mensajes de continuidad y ambición en torno al proyecto actual. “Hansi Flick lo queremos para siempre. Nos está dando muchísimo, está muy identificado con el club. Estamos ganando muchos títulos y ojalá sea así durante mucho tiempo”, se destacó durante el acto.

Más allá del protagonismo del Barça, el deporte español se vistió de gala en la 45ª edición de una ceremonia organizada por la Asociación Española de la Prensa Deportiva y la Associació de la Premsa Esportiva de Barcelona, con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Susanna. La cita reunió a algunas de las figuras más destacadas del último año en el ámbito nacional.

Entre los premiados figuraron nombres como la marchadora María Pérez, los campeones del mundo de natación artística Iris Tió y Dennis González, el piloto Toni Bou o la selección española masculina de waterpolo. También se reconocieron trayectorias como las de Carolina Navarro y Damián Quintero.

En categoría de equipos, subieron al escenario el Unicaja de Málaga y el Real Madrid de baloncesto tras sus títulos en 2025, en una noche que también tuvo espacio para los homenajes institucionales. El RCD Espanyol fue distinguido por su 125 aniversario y Mundo Deportivo por sus 120 años de historia.

La gala incluyó además un reconocimiento a internacionales de distintas épocas de la selección española de fútbol con la participación de leyendas como Bakero, Julio Salinas, Salva Ballesta, Luis Milla o Vicente del Bosque, en la antesala de un verano marcado por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El programa se completará este martes con el 62º Congreso Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que reunirá a más de un centenar de profesionales y abordará cuestiones de actualidad como los avances en medicina deportiva o la lucha contra el racismo en el fútbol.