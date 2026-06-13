El Barça se frota las manos con el 'nuevo' Sergiño Dest

El Mundial 2026 está dando sus primeros pasos y precisamente, una de las selecciones anfitrionas, Estados Unidos, es la que ha salido más reforzada en estos días iniciales tras golear 4-1 a Paraguay en un gran partido de los de Mauricio Pochettino. La USMNT practicó un fútbol vertical y muy veloz por bandas y el exazulgrana Sergiño Dest irrumpió por el extremo diestro como un puñal. Una posición en la que el técnico hispano-argentino ya le había ubicado en más de una ocasión, no así en su club, el PSV Eindhoven, donde ha ido alternando los dos laterales en función de las circunstancias.

Sergiño Dest llegó al FC Barcelona el 1 de octubre de 2020 tras abonar 21 millones de euros al Ajax. El futbolista nacido en los Países Bajos pero con pasaporte estadounidense (por parte de padre) jugó un total de 72 partidos con el Barça, con un balance de 3 goles y 4 asistencias. En el momento de su fichaje, el club azulgrana se congratuló de haberle 'quitado' un futbolista muy prometedor al Bayern de Múnich y precisamente la entidad de Baviera es ahora uno de sus posibles destinos.

Sergiño Dest, con el FC Barcelona / Sport/Agencias

Dest fue blaugrana en una época ciertamente complicada a todos los niveles, incluida una cesión al Milan, y se marchó tres temporadas después al PSV Eindhoven tras rescindir contrato. Pero el club azulgrana se guardó un 'as en la manga', una cantidad económica en una futura venta que se sitúa en torno al 20 por ciento.

Clave con el PSV y con USA

Sergiño tiene contrato con el club neerlandés hasta 2028 y una valoración en TransferMarkt de 18 millones de euros. Esta campaña, el internacional con Estados Unidos ha sido una pieza importante en la consecución, y con gran autoridad, de la Eredivisie. Ya la campaña empezó redonda para Dest, pues un gol suyo dio la Supercopa al PSV Eindhoven ante el Go Ahead Eagles (2-1).

Un gran Mundial, que ha arrancado de la mejor de las maneras, revalorizaría todavía aún más a un futbolista que ya llegó a la cita mundialista con varios clubes importantes siguiendo sus pasos. El Bayern es el que más se ha posicionado, pero también hay otros conjuntos de la Bundesliga y de la Premier League, aunque el PSV no lo pondrá fácil y apretará para mantener al futbolista, de 25 años y que está en una etapa de madurez que se ve reflejada en su juego.

Sergiño Dest, héroe del PSV Eindhoven en la Supercopa de Países Bajos / PSV

Para el Barça, una venta de Sergiño Dest a otro club podría significar un buen pellizco económico. Las cifras que se barajan de un posible traspaso se sitúan en torno a los 20-25 millones de euros. El futbolista, por cierto, manifestó hace unas semanas que "volver al Barça sería un sueño", pues le quedó la espina clavada de no haber podido triunfar.

Como explicamos en SPORT, el club azulgrana guarda derechos económicos por un total de 14 futbolistas aunque dos de ellos, Òscar Mingueza y Mika Mármol, están a solo 17 días de terminar su vinculación con el Celta y la UD Las Palmas, respectivamente, y poder fichar por otro club libre de contrato. El resto de jugadores, además de Sergiño Dest (PSV, 20%) son: Riqui Puig (Los Ángeles Galaxy, 50%), Estanis Pedrola (Sampdoria, 50%), Vitor Roque (Palmeiras, 20%), Ez Abde (Betis, 20%), Eman Kospo (Fiorentina, 15%), Pablo Torre y Jan Virgili (50% de la plusvalía), Mika Faye (Stade de Rennes, 30% de la plusvalía), Sergi Domínguez (Dinamo de Zagreb, 20% de la plusvalía), Noah Darvich (Stuttgart) y Trilli (Valladolid).