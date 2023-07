El Barça, frente a la joya de la Juve que tuvo a tiro

Kenan Yildiz se ha convertido en uno de los mayores talentos de Europa y el Barça estuvo interesado en su fichaje anteriormente Allegri, tras su temporadón el año pasado, no ha dudado en llevárselo a la gira norteamericana

No anda la Juventus como para tirar demasiados cohetes. Con la UEFA susurrándole al oído, con su presencia o no en la Superliga aún en el alero y con un proyecto deportivo que no pasa por su mejor momento, la 'Vecchia Signora' ha visto cómo en las últimas temporadas equipos como Milan, Inter o Nápoles le han comido la tostada en Italia.

Sin embargo, dentro del bache por el que pasa la Juve, hay un futbolista que genera cierta ilusión. Viene de abajo, pero apunta muy alto. No ha debutado todavía con los mayores y apenas acaba de cumplir los 18 años, pero el nombre de Kenan Yildiz ya está en boca de todos. Y Massimiliano Allegri, que de esto sabe un rato, no ha dudado en llevárselo a la gira por Estados Unidos, donde la Juve se enfrentará al Barça en este inicio de pretemporada.

Un Barça que, por cierto, como otros, anduvo detrás del futbolista de origen turco el verano pasado para firmarlo. Salía del Bayern y el club azulgrana sondeó hasta el final su fichaje, pero fue la Juventus la que terminó llevándose a un jugador que esta campaña ha demostrado su potencial. Tiene un físico portentoso con sus 185 cenímetros de estatura, maneja los dos pies a la perfección y, además, tiene muchísima llegada al área rival.

Esta temporada ha bailado entre el filial y las categorías inferiores y ha rendido a un nivel espectacular, dejando claro el potencial que atesora. Los números son de delantero, pero se trata de un centrocampista o mediapunta. 15 goles y siete asistencias en 45 partidos es el balance de Kenan Yildiz en la pasada campaña, estadísticas que le han metido de lleno en la gira por Estados Unidos con la Juventus.

Acaba contrato en junio de 2025, pero de momento no parece que se vaya a mover de Turín una temporada después. Aun así, equipos como el Fenerbahce, que busca un sustituto al mediático Arda Güler, ya se han movido para intentar firmarle.

Sea como fuere, en estas próximas horas se medirá al Barça como jugador de la Juventus. El club que es frente al que pudo ser. Solo el tiempo dará o quitará la razón a cualquiera de las tres partes.