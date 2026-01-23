El Barça no forzará a Gavi por la lesión de Pedri

La lesión sufrida por Pedri González en Praga no alterará los planes que tiene el FC Barcelona con Gavi. Las dos bajas son muy sensibles en una misma posición, como es la de interior, pero la salud de los jugadores primará a las necesidades deportivas.

Pedri estará un mes de baja, el mismo tiempo estimado que le queda a Gavi para que vea la luz al túnel después de una larga recuperación de la intervención del menisco interno de la rodilla derecha.

Gavi camina con paso firme y se están cumpliendo los plazos, pero el cuerpo médico no alterará los planes con el futbolista lo más mínimo. En breve debe volver a pisar el verde primero en solitario, luego de manera parcial con sus compañeros para finalmente hacerlo con el grupo. Esto requiere de unas semanas que no se van a recortar para que esté antes con la meta de cubrir la ausencia Pedri.

Gavi, en ya contempla su vuelta a los terrenos de juego / Gorka Urresola

El jugador fue intervenido el pasado 23 de septiembre y a finales de febrero se cumplen los 5 meses de la operación. Será entonces cuando se podrá evaluar de forma más precisa cuando puede recibir el alta médica y estar de nuevo al lado de sus compañeros. Hasta entonces trabajará con la misma profesionalidad y paciencia que ha demostrado hasta la fecha. La sutura de menisco requiere su tiempo y no se va a acelerar su puesta a punto pensando en el inminente corto plazo.

Champions League

La mejor noticia para el FC Barcelona es que tendrá a Pedri y Gavi para el tramo decisivo de la temporada. Ambos tienen difícil jugar el 'Play-off' de la Champions League, por lo que la importancia de clasificarse directamente para el Top 8 aumenta ya que los octavos de final se disputan el 10 y 18 de marzo cuando ambos ya deberían ser de la partida.

Pedri, en un entrenamiento del FC Barcelona previo a la lesión / EFE

Además, a finales de marzo llega una fecha marcada en rojo por todos los jugadores seleccionables como es la disputa el 27 de la Finalissima en Qatar ante Argentina. Un título de gran atractivo en juego en el que cualquier futbolista quiere participar. Esta será, además, la última lista antes de la definitiva para el Mundial del 2026 que Luis de la Fuente facilitará a finales de mayo.

Soluciones

Hansi Flick, por su parte, tiene centrocampistas para cubrir las bajas, aunque las ausencias de Pedri y Gavi son de gran calado. Frenkie de Jong tampoco estará ante el Copenhague por sanción, pero tiene a Eric Garcia, Bernal y Casadó para jugar de pivotes o incluso el joven Tommy Marqués. Los otros medios disponibles, aunque con mayor vocación ofensiva son Fermín y Dani Olmo.

Dani Olmo celebra el golazo conseguido en Praga / EFE

El Barça no será el mismo, si bien debe ser igual de competitivo para resolver la papeleta. LaLiga vive jornadas decisivas, como la de este fin de semana con el partido del domingo ante el Oviedo, en el que los tres puntos son vitales después de la derrota en San Sebastián.

En la Champions, el equipo disputa el miércoles una final en el Spotify Camp Nou. En caso de victoria, todo indica que estaría en el Top 8 con la liberación que significaría no tener que disputar el 'play-off' de los 1/16 de final.

Aligerar el calendario es básico para tener las piernas más frescas para LaLiga y la Copa del Rey y, al mismo tiempo, llegar los octavos de final de la Champions League con mayores efectivos y las baterías cargadas.