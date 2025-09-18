El Barça de Flick sigue metiendo miedo en Europa

Había ganas de Champions en Barcelona. Los de Hansi Flick cayeron la pasada temporada en semifinales ante el Inter en una prórroga con polémica. Tenían la sensación que podían ganar la competición. No pudieron y es uno de los objetivos de este segundo curso de Flick en el banquillo azulgrana. Objetivo, aunque no obsesión.

El estreno, en un campo complicado. Siempre es difícil visitar un campo inglés y no es una excepción Saint James’ Park, con 55.000 espectadores alentando a los suyos. El Newcastle apretó mucho en los primeros minutos dificultando la salida de balón de los azulgranas. Hasta que Pedri empezó a hacerse con el mando del juego en el tramo final de la primera mitad. Lo mejor, de todos modos, estaba por llegar en los segundos 45 minutos con un Marcus Rashford letal.

El delantero inglés, que llegó al Barça este verano para reforzar la banda izquierda del ataque, vivió su primera gran noche con la camiseta del Barcelona. Excelente actuación de un delantero que estuvo entre los mejores de Europa hace unos años y que eligió intentar volver a ser el de antes en Barcelona. Con partidos como el de Newcastle, lo logrará. Rashford abrió el marcador en el minuto 58. Lo hizo con un remate de cabeza muy bien dirigido tras un centro de Koundé. Lo celebró con rabia. Era su primer gol con su nuevo equipo. Y quería más. Solo nueve minutos más tarde, se sacó un trallazo que se coló en la portería de Pope tras tocar el travesaño. El inglés golpeó el balón con tanta violencia que fue difícil de ver para los jugadores que estaban en el campo.

Esos dos goles y saber jugar el descuento tras el tanto del Newcastle con un Pedri sensacional en la conservación de balón dieron la primera victoria de la temporada en la Champions al Barça.

Empezar sumando tres puntos es siempre muy importante en una competición como la Champions. Y más si se consiguen en una de las dos salidas más difíciles, a priori, que tiene el Barça. Deberá volver a Inglaterra para enfrentarse al temible Chelsea, mientras Brujas y Sparta de Praga son los otros dos rivales de los de Flick a domicilio.

El siguiente choque, eso sí, será más que complicado. Recibirá el Barça al PSG de Luis Enrique, actual campeón de Europa, que ha goleado en esta primera jornada (4-0). Será el partido que la pasada temporada no pudo verse en la final de Múnich, un partidazo entre dos de los mejores equipos del continente que se jugará probablemente en Montjuïc.