El Barça de Flick puede romper un récord histórico ante el Racing

El Barça ha empezado la temporada lanzado. No hay grietas en el balance: seis partidos oficiales, seis victorias. El equipo de Hansi Flick ha convertido el inicio de la 2026/27 en una auténtica declaración de intenciones y, de paso, se ha colocado a las puertas de un registro histórico.

El triunfo ante el Levante fue el sexto consecutivo del conjunto azulgrana, después de imponerse al Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano y Valencia en Liga y al Feyenoord en la Champions. Un pleno que permite al Barça igualar el mejor inicio de la historia del club. De vencer el miércoles al Racing en el Spotify Camp Nou, haría todavía más historia.

No es un récord cualquiera. Solo tres equipos habían sido capaces de ganar sus seis primeros partidos oficiales en una temporada.

Un registro que solo tres Barça habían alcanzado

Hay que viajar casi un siglo atrás para encontrar el primer precedente. En la temporada 1929/30, la segunda edición de la Liga española, el Barça dirigido por James Bellamy arrancó el campeonato con seis victorias consecutivas.

Tres décadas después, el conjunto azulgrana volvió a repetir la hazaña. Fue en la 1960/61, con Ljubiša Broćić en el banquillo. Aquel equipo encadenó cuatro triunfos en las primeras jornadas de Liga y añadió dos victorias ante el Lierse belga en los dieciseisavos de final de la Copa de Europa.

Hubo que esperar mucho más para volver a ver un comienzo así. El último precedente llegó en la 2018/19, con Ernesto Valverde como entrenador. Y aquel arranque tuvo, además, un mérito especial: el Barça repartió sus seis victorias entre tres competiciones.

Primero conquistó la Supercopa de España ante el Sevilla (1-2). Después llegaron cuatro triunfos ligueros y, para completar el pleno, una contundente victoria ante el PSV (4-0) en la Champions.

Los tres equipos hicieron seis de seis. Ninguno llegó al séptimo triunfo.

El miércoles, a por el récord

Y ahí aparece el gran reto del Barça de Flick. El actual equipo azulgrana tiene la oportunidad de hacer algo que ningún otro Barça ha conseguido: ganar los siete primeros partidos oficiales de una temporada.

El Racing de Santander será el rival que se interponga en el camino hacia el récord. Este miércoles, en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana tendrá una cita con la historia.

El Barça ya ha igualado el registro. Ahora quiere superarlo.