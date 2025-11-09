El Barça de Flick recupera la fe en una noche memorable de fútbol

En plena asombro mundial con Rosalía, el himno de C. Tangana sonó en Balaídos igual de abrumador. El madrileño aceptó el encargo para hacerle ver a su padre vigués que también sentía suyo el Celta y su tierra. Una emoción que inundó un Celta-Barça intenso y frenético, lleno de errores, pero también memorable como ocurre cuando dos equipos solo piensan en atacar. Ganó el Barça que nunca perdió la fe, a pesar de ser un equipo imperfecto: siempre en el alambre pero poderoso en ataque.

Arranque trepidante

En solo cinco minutos Lewandowski tanteó a Radu y Durán avisó que conocían el camino para agrietar la línea de Flick. Salvó el lío Balde en la línea de gol pero el delantero puso el miedo en el cuerpo del Barça. Fue una carta de presentación inmejorable del partido, pero también una especie de premonición de lo que estaba por venir.

El Barça perdió a Casadó en el calentamiento y jugó con solo un mediocampista puro, De Jong, acompañado de dos mediodelanteros como Olmo y Fermín. Un plan que invitó el partido a las áreas y se sucedieron las ocasiones de ambos equipos. Lewandowski fue el primero en golpear con un gol de penalti con mucho suspense. Primero porque el árbitro tuvo que revisar la mano de Marcos Alonso y segundo porque Radu adivinó las intenciones del polaco y tocó el balón.

El partido se ponía de cara para el Barça pero la jugada que apuntaba al segundo terminó con el empate del Celta. Rashford fue incapaz de superar a Radu en un mano a mano y el balón acabó en la red de Tek. Falló la defensa tirando el fuera de fuego y falló el polaco que, primero no salió y después puso la mano muy blanda al disparo de Carreira.

El gol desconcertó a un Barça que transmitió de nueva esa sensación de ser un tarrón de azúcar. Ni siquiera un palo de Rashford y el segundo gol de Lewandowski, que aprovechó un centro del inglés, cambió una sensación permanente de fragilidad. Lo aprovechó Borja Iglesias para, libre de marca, colocar el balón en la escuadra y confirmar el momento tétrico de Szczesny.

El gol desesperó al Barça, pero no a Lamine que creció en la adversidad. En Balaídos volvió a mostrar ese desparpajo que lo define y que hace que supere a rivales con suma facilidad. Suyo fue el tercer gol del Barça: aprovechó un rechace de Ilaix para ponerla cerca del palo, imposible para Radu. Cinco goles en 45 minutos. Un gol cada nueve minutos fue el resumen de una primera parte épica acompañada de una lluvia de fondo fina, persistente, casi invisible de estas tierras.

Lewandowski, un '9' histórico

No se conformó el Barça en la segunca mitad con el resultado, pero busco el gol sin tantas prisas. Tras la locura de los primeros 45 minutos, se impuso mayor control y el partido bajo de revoluciones. También un Celta que pareció pagar el desgaste con el paso de los minutos y no logró intimidar a Tek. El polaco pasó desapercibido en una segunda parte donde volvió a aparecer Lewandowski. Otra vez el polaco, un delantero de 37 años que mantiene una relación eterna con el gol.

Otro centro tenso de Rashford acabó con un remate cruzado marca de la casa de Lewandowski, autor de un hat-trick decisivo para que el Barça vuelva arrimarse a LaLiga. Son solo tres puntos, tras el empate del Madrid en Vallecas, antes del parón. Lo necesitaba el Barça de Flick que ha perdido confianza para tirar la línea pero mantiene la fe del campeón.