El Barça de Flick pone rumbo a Orlando

Tras más de dos semanas entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el nuevo Barça de Hansi Flick pondrá este domingo rumbo a Estados Unidos para iniciar una nueva gira de pretemporada que acabará el 6 de agosto con la disputa de un amistoso ante el Milan. Antes, los azulgranas se enfrentarán a dos rivales muy exigentes como son el Manchester City y el Real Madrid.

La gira de este 2024, de todos modos, será un tanto descafeinada, pues el Barça viajará a tierras americanas con muchas bajas. Se quedarán en la Ciutat Esportiva recuperándose de sus respectivas lesiones: Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Ronald Araujo y Ansu Fati, mientras siguen de vacaciones y no volverán al trabajo hasta después de la gira Lamine Yamal y Ferran Torres. Sí estarán en Estados Unidos Koundé, Gündogan y Raphinha, aunque los tres se unirán a la expedición ya en tierras americanas. Serán baja también los tres futbolistas que están disputando los Juegos Olímpicos con la selección española: Fermín, Eric Garcia y Pau Cubarsí.

El Barça se entrenará este domingo y Flick dará después la lista de convocados, en la que no habrá ninguna novedad, pues el club azulgrana sigue todavía sin fichar a la espera de llegar a la regla del 1-1 y de otras decisiones para ir concretando el interés mostrado por jugadores como Nico Williams y Dani Olmo. También sigue el Barça a la espera de saber el futuro de Joao Cancelo y Joao Félix.

La expedición

En la lista estarán: Ter Stegen, Iñaki Peña, Balde, Iñigo Martínez, Christensen, Koundé, Oriol Romeu, Gündogan, Vitor Roque, Lewandowski y Raphinha. También los futbolistas que han regresado de cesión como Pablo Torre, Julián Araujo, Álex Valle y Lenglet. A todos ellos se unirán un buen número de jóvenes. Muchos han estado entrenando a las órdenes de Flick estas semanas y el alemán será quien acabará eligiendo. Nombres como los de Astralaga, Héctor Fort, Marc Casadó, Pau Víctor, Marc Bernal, Noah Darvich, Mika Faye, Gerard Martín y Unai tienen plaza segura en la gira.

Hansi Flick, durante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

Actos y partidos

La expedición, que debe partir desde el Aeropuerto de Barcelona a las cuatro de la tarde, estará encabezada por el presidente Joan Laporta, que estará acompañado por algunos directivos. Xavi Puig, Ferran Olivé, Joan Soler y Mikel Camps viajarán a Estados Unidos junto también a un nutrido grupo de ejecutivos. Todos ellos serán protagonistas en diferentes actos institucionales, destacando el acto conmemorativo de la Gira de 1937 que se hará el 4 de agosto en el Hamilton-Metz Field de Brooklyn.

La primera parada de la gira será Orlando. Los de Flick se entrenarán el lunes en doble sesión en las instalaciones de la University of Central Florida y el martes jugarán ante el City de Pep Guardiola en el Camping World Stadium. El miércoles volarán a Baltimore y establecerán su cuartel general en Annapolis. Desde allí viajarán el sábado 3 de agosto a New York, donde aquel mismo día se enfrentarán al Real Madrid en el Metlife Stadium. Al día siguiente, regresarán a Baltimore para seguir ejercitándose en las instalaciones de la Naval Academy US, allí donde se rodó la película 'Oficial y Caballero'. El día 6, tercer partido ante el Milan en el M&T Bank Stadium y regreso a Barcelona.