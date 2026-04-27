El Barça de Flick es líder de todo

Tras vencer en el siempre complicado campo del Getafe, resultado combinado con el empate del Real Madrid en La Cartuja contra el Betis, el Barça de Hansi Flick está a un paso de revalidar el título de Liga. Una victoria azulgrana el sábado en Pamplona ante Osasuna permitiría al Barça cantar el alirón un día después si los blancos no ganan al Espanyol en Cornellà. Quedan quince puntos por disputarse y los azulgranas aventajan en once al Real Madrid.

Los de Hansi Flick son líderes sólidos de una Liga que algunos vieron peligrar en un par de ocasiones. Primero cuando el Real Madrid salió del Clásico jugado en el Santiago Bernabéu con cinco puntos de ventaja. Se habían disputado diez jornadas. Más tarde, tras la disputa de la jornada 24, cuando los azulgranas perdieron en Montilivi ante el Girona en un polémico partido y el Real Madrid se puso líder, tras golear a la Real Sociedad (4-1), con dos puntos más que los azulgranas. Desde entonces, los de Flick han sumado trece puntos más que los blancos gracias a sus nueve victorias consecutivas.

Trayectoria impecable de un Barça que lo lidera todo. Son los de Flick, de largo, el equipo más goleador del campeonato, con 87 goles marcados, diecinueve más que el Real Madrid, segundo en esta estadística. Mucho se ha criticado la manera de defender del Barça y las facilidades que da a sus rivales, pero los números dicen que los azulgranas son también los mejores del campeonato en cuanto a goles encajados. Un total de treinta han recibido, uno menos que el Real Madrid y cuatro menos que el Getafe, sus perseguidores.

Este número de goles en contra hacen que Joan Garcia esté cerca de ganar su primer Trofeo Zamora. Ha disputado 27 partidos y está a uno de jugar los mínimos exigidos para optar al premio. Con 27 partidos jugados, catorce porterías a cero y 19 goles encajados, es el líder virtual de la clasificación del Zamora con una media de 0,70 tantos por partido recibidos.

El Barça también es el mejor equipo local de la Liga. Ha ganado los 16 partidos que ha jugado en casa. Lo ha hecho en tres escenarios diferentes (Johan Cruyff, Montjuïc y Spotify Camp Nou). Debe recibir todavía al Real Madrid y al Betis. En caso de dos victorias, realizará un pleno histórico, pues nadie lo ha logrado en una Liga con veinte equipos. Son los de Flick los mejores locales del campeonato y también los mejores visitantes, con 34 puntos conseguidos, tres más que el Real Madrid.

Todas ellas son cifras espectaculares de un líder sólido que tiene a su alcance igualar el récord de puntos del campeonato. Suma 85 puntos y necesita ganar los cinco partidos que quedan para llegar a los 100, algo que solo lograron el Barça de Tito Vilanova en la temporada 2012-13 y el Real Madrid de José Mourinho en el curso 2011-12. Quedan retos para después del alirón, que bien podría llegar el próximo fin de semana.