El Barça de Flick, intratable en los partidos post parón

El parón ha servido al Barça para resetear la mente tras dos tropiezos consecutivos y preparar el partido del sábado frente al Girona, en el que con una victoria se pondría momentáneamente líder a expensas de lo que haga el domingo el Real Madrid en Getafe. A pesar de que los encuentros posteriores a una ventana de selecciones suponen un mal trago para muchos clubes, los azulgranas se muestran intratables en los duelos post parón, pues desde que Hansi Flick está al frente del banquillo los culés acumulan 20 goles a favor por solo cuatro en contra en cinco partidos.

En el único precedente esta temporada, los catalanes destrozaron al Valencia por 6-0 en el Estadi Johan Cruyff, en un encuentro donde no se notó la ausencia de Lamine Yamal. Fermín y Lewandowski, ambos por partida doble, y Raphinha fueron los goleadores, pese a que ni el polaco ni el brasileño salieron de inicio.

Sin Lewandowski, el 'killer' post parón

La temporada pasada, el balance del Barça también fue positivo en los cuatro choques post parón. Tras la ventana de septiembre de 2024, los azulgranas visitaron, precisamente, a su rival de este fin de semana, el Girona. Por Montilivi pasó un vendaval culé, que en poco más de una hora de partido sentenció el choque con dianas de Olmo, Pedri y doblete de Lamine. Stuani, en el minuto 80, anotó el tanto de la honra para el equipo gironí.

Un mes después, el Barça se desquitó del Sevilla en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los catalanes vencieron por 5-1 con el enésimo doblete de Lewandowski y la activa participación desde el banquillo de Pablo Torre, quien con dos dianas tardías, una de ellas de libre directo, se sumó al delantero y a Pedri como goleadores.

El único pinchazo

En el último parón de 2024 llegó el único traspié de Flick con los azulgranas tras una ventana de selecciones, cuando el Barça viajó a Balaídos, uno de los estadios más exigentes de LaLiga. Los culés tenían el encuentro visto para sentencia a diez minutos del final, pues ganaban 0-2 con tantos de Lewandowski y Raphinha, quien incluso había tenido el tercero unos instantes antes. Sin embargo, la expulsión de Marc Casadó torció las cosas y el cuadro olívico logró empatar con dos tantos en dos minutos.

En marzo ya de este año, el Barça superó cómodamente a Osasuna después del último parón de la temporada. En los primeros 20 minutos Ferran Torres y Dani Olmo pusieron tierra de por medio, y Lewandowski, prácticamente al final, anotó el tercero definitivo.

Este sábado contra el Girona, el FC Barcelona tiene la oportunidad de proseguir con su racha triunfal en los partidos tras la ventana de selecciones, aunque esta vez lo hará mermado por las lesiones. Flick no podrá contar con Lewandowski, Raphinha u Olmo, goleadores habituales en los encuentros post parón.