Flick se gana el respeto de Guardiola: "Dime una vez que con el Barça no te lo pases bien"

El Barça de Hansi Flick se ha ganado el respeto del mundo del fútbol por su atractiva propuesta sobre el terreno de juego, acompañado de grandes éxitos. En su primera temporada en la capital catalana, el técnico alemán ganó la Liga, la Copa y la Supercopa; además de alcanzar las semifinales de la Champions League. En este, su segundo año, va líder en la competición doméstica y está clasificado para los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes.

En una entrevista concedida a 'Esport 3', en el marco de una programación especial por el décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, la televisión pública catalana entrevistó a Pep Guardiola, exjugador y exentrenador del FC Barcelona y actual técnico del Manchester City. En sus declaraciones, el de Santpedor se deshizo en elogios hacia el Barça de Hansi Flick.

"El Barça de Flick, si juega y lo puedo ver, me siento y lo miro porque te lo pasas bien. Y al final, damos muchas vueltas y basura muchas historias; pero al final tú vas a cine, al teatro, a leer un libro, a un buen restaurante... Tú lo que quieres es pasártelo bien. Y dime una vez que con el Barça no te lo pases bien", dijo Pep Guardiola en la citada entrevista.

En cuanto a la figura de Cruyff, Guardiola destacó que "ha sido la persona más influyente que ha habido, no tengo ninguna duda. En Alemania ha habido lo Beckenbauer, en el Brasil Pelé, en Argentina el Maradona y ahora Messi... Siempre ha habido grandes figuras. Pero alguien que haya transcendido de jugador a entrenador, pero no solo en la forma de jugar, el sistema o las acciones individuales, sino en mentalidad".

Por contra, "con lo Txiki hablamos de la sensación de lástima que no haya podido ver nuestro trabajo en Inglaterra, un país tan influyente en el mundo del fútbol. Al final, lo que hemos intentado hacer allá con millones de matices es lo que hacíamos aquí."