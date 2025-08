El Barça de Flick se entrega al vértigo

El Barça de Hansi Flick se está engrasando a toda máquina. El equipo mantiene las señas de identidad con una vocación claramente ofensiva y con la filosofía de marcar muchos más goles que el rival, con riesgo, pero asumiendo que será inevitable tener problemas defensivos.

En esta pretemporada ya se está viendo que este Barça volverá a divertir. En dos partidos ha marcado 10 goles, pero ha encajado 4. El equipo no especula con el resultado, se lanza al ataque, pero la línea de atrás sufre. Y mucho más en estos partidos en los que no hay VAR. El primer gol del FC Seoul, por ejemplo, fue en un fuera de juego que no vio el colegiado.

Flick afirmó después del partido que el equipo debe mejorar "en concentración". Un punto en el que incide mucho y que considera como el capital para que el equipo funcione de la mejor manera. El objetivo es la portería contraria, pero también tener un rigor extremo atrás con la línea de cuatro apretando arriba.

Zaga titular y Joan

En este sentido, todo apunta a que Flick tiene decidido seguir con su línea titular que mejor rendimiento le dio la temporada pasada formada por Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez y Balde. Ante el FC Seoul reservó a Iñigo y Eric Garcia por precaución, por lo que tuvo que experimentar con Gerard Martín en el eje central.

Joan Garcia, en una acción con Iñigo Martínez / Valentí Enrich

Flick no está preocupado, pero se pondrá serio en la faceta defensiva. No quiere concesiones. La compenetración con Joan Garcia también debe mejorar. El ex portero del Espanyol no estaba acostumbrado a este sistema y deberá jugar un tanto más avanzado.

En el segundo gol de los coreanos del jueves, por ejemplo, se quedó demasiado enganchado a la portería y no salió más para achicar el espacio. De todos modos, el tiro fue un trallazo muy difícil de parar en cualquiera de los casos.

Show de Lamine

El sufrimiento en defensa tiene su compensación en la brillantez en ataque. Lamine Yamal fue un espectáculo, con dos goles y originando el de Lewandowski. Al nuevo '10' blaugrana le ha sentado de forma fantástica el cambio de dorsal y no le pesa asumir mayor responsabilidad. Ello, sin embargo, no le exime de tener que defender y uno de los goles del FC Seoul llegó en una pérdida suya cerca del área de Joan.

En este Barça todos deben funcionar como un bloque, como un equipo y jugar con mucha alma. Gavi fue el ejemplo puesto por Hansi Flick y el equipo de la segunda parte, con futbolistas con ganas de reivindicarse y jóvenes, cumplió con los parámetros que desea el míster.

El gol es la gran obsesión y el FC Barcelona de Flick está caminando de una manera que puede llevarle a aspirar a batir su propio récord realizador. La temporada pasada consiguió 174 goles, siendo el tercer equipo de la historia con más goles anotados.

A por la MSN y el 'Pep Team'

Este Barça se quedó a un solo tanto de igualar los 175 conseguidos por Luis Enrique en el ejercicio 2014-15 con la MSN (Messi, Suárez y Neymar) en la punta de ataque. El conjunto de Flick también tiene un tridente definido con Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, pero ahora sumará probablemente más gol con Rashford, además de los media puntas habituales como Dani Olmo o Fermín. Por no hablar de Ferran Torres en su posición reconvertida de '9'.

La 'MSN', el mejor tridente de la historia del Barça / EFE

El récord absoluto en la historia del Barça está en poder del equipo de Guardiola en la temporada 2011-12. El conjunto barcelonista alcanzó los 190 goles, con un Leo Messi pletórico que firmó 50 dianas en la Liga. Sin embargo, los barcelonistas no pudieron ganar ninguno de los dos grandes títulos como son la Champions League y la Liga, aunque quedó un buen sabor de boca con la conquista de la Copa del Rey, junto con el Mundial de Clubes, y las dos Supercopas, de Europa y de España.

El Barça de Flick gusta a los culers, como se comprobó con el colapso de la primera jornada en el canal de 'You Tube' del club para ver el partido ante el Vissel Kobe. No han llegado grandes caras nuevas, con Joan Garcia, Rashford y Roony, pero es un equipo atractivo para ver. Un 'Dragon Khan' que seguirá dando vueltas.