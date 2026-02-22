El Barça firma su candidatura al título de Liga en la tarde de las reivindicaciones

El batacazo del Real Madrid el sábado en Pamplona se tenía que aprovechar. Y así lo hizo el Barça en el inexpugnable Spotify Camp Nou. En una jornada presidida por la recogida de firmas de los precandidatos a la presidencia del club, los de Hansi Flick recuperaron el liderato, y también la confianza, a base de goles y fases de muy buen juego. Fue, además, la tarde de las reivindicaciones.

Marc Bernal, Joao Cancelo, Lewandowski... Hansi Flick decidió agitar el árbol en busca de un cambio de dinámica. Pero ni con todas las charlas y advertencias del mundo se libraron los azulgranas del susto morrocotudo inicial cuando Carlos Álvarez se quedó solo ante Joan Garcia. Menos mal del de Sallent. ¿Cuántas veces habrá salvado ya al Barça? Innumerables.

Bernal lo tiene todo

Pasado el sobresalto, el Barça se puso a jugar. Joao Cancelo decidió que había llegado por fin la hora de reivindicarse y quién sabe si quitarle el sitio en el lateral izquierdo a un Balde que fue suplente por segundo partido consecutivo. La primera de los azulgranas llegó en una gran incursión del portugués que remató alto Koundé en el segundo palo.

El Barça siguió insistiendo por el carril izquierdo y de un central y un mediocentro nació el primero de la tarde a los 4 minutos. Tras un córner, Eric Garcia rompió en profundidad y Marc Bernal llegó desde atrás para evidenciar que entre sus múltiples cualidades también están la llegada y el gol. El segundo del de Berga tras la que le hizo al Mallorca.

Robert Lewandowski tuvo el segundo en sus botas tras una gran acción individual de Raphinha. Un Barça al más puro estilo Flick, ataque total y desatenciones defensivas que siguen sin corregirse. Como la acción de Iván Romero al cuarto de hora que dejó con un pase a Olasagasti solo ante Joan Garcia. El meta catalán se agrandó y la sacó con el cuerpo. Segunda salvada.

La 'extraña pareja' firma el segundo

Cancelo, desatado en ataque, acaparó cuotas de protagonismo inesperadas. Un centro suyo que no encontró a Lewandowski se fue envenenando hasta encontrar el palo, y después, cabalgó y asistió a Frenkie de Jong para el estreno de la temporada del neerlandés desde la segunda línea. Una tarde, sin duda, de reivindicaciones.

Vuelve Pedri y golazo de Fermín

Lo probó Lamine con una rosca de las suyas lamiendo el poste y Raphinha vio premiado su esfuerzo por la grada antes del descanso. Salió con buena actitud el Barça en el arranque de la segunda mitad. Eric Garcia, Lewy, Dani Olmo, Raphinha... Por ocasiones no quedó, pero no entraron y fue decayendo el ritmo de juego con el paso de los minutos. Así que el público miró hacia los que calentaban en la banda y, ávido de reencontrarse con el mago, reclamó a gritos la presencia de Pedri.

El de Tegueste entró en el minuto 65 y la ovación que se llevó de los 44.936 espectadores, en la mejor entrada de la temporada en el Spotify Camp Nou, fue tremenda. Y merecidísima.

Junto a Pedri también pisaron el césped Ferran Torres y Fermín. El de El Campillo, que no marcaba en LaLiga desde el pasado mes de noviembre se desquitó a lo grande, con un zurdazo tras un córner en corto potente y colocadísimo que se coló con ferocidad tras dar en el palo. Y no llegó el cuarto por la excepcional doble parada de Ryan, primero a Raphinha, y después, al propio Fermín. Una victoria que devuelve al Barça a su sitio.