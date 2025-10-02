El Barça se fija en una perla del Benfica

Partido de Champions en Barcelona es sinónimo de reuniones en los despachos. Varios agentes y directores deportivos que vienen a presenciar el encuentro aprovechan para reunirse con el club y ponerse al día. En el día de hoy, según ha podido saber SPORT, se ha producido un encuentro entre Deco, director deportivo del Barça y los agentes portugueses Carlos Gonçalves y Antonio Casanova, de la agencia Pro Eleven. La reunión ha sido de carácter informal y protocolario pero ha servido para hablar de un futbolista en concreto.

Durante la conversación ha surgido el nombre de Gonçalo Oliveira, joven defensa central del Benfica que está llamando la atención en Portugal. Se trata de un futbolista zurdo, con gran proyección, que está en el filial y en dinámica de primer equipo. Su rendimiento no está pasando desapercibido y varios técnicos del club portugués lo consideran una de las mayores promesas de su cantera.

En las últimas semanas, el propio José Mourinho, actual entrenador del Benfica, se refirió a Oliveira asegurando en 'petit comité' que “es mi debilidad”. El central, con contrato hasta 2029, está llamado a convertirse en una pieza importante para futuro del fútbol luso.

Aun así, cabe destacar que la reunión con sus agentes ha sido breve y no ha tenido un carácter ni mucho menos decisivo en cuanto a posibles movimientos del mercado. En este momento, el Barça no tiene urgencia en reforzar la posición de defensa central. La dirección deportiva considera que cualquier incorporación en esa zona debe abordarse después de un análisis exhaustivo por parte del área de scouting y del propio Deco, que por ahora no tienen prisa alguna.

Aunque el nombre de Oliveira estuvo sobre la mesa, no existe ninguna negociación abierta ni intención inmediata de fichaje. El club catalán mantiene su línea de trabajo habitual, que consiste en seguir de cerca a jóvenes talentos anticipándose a los grandes de Europa.

El Barça, por tanto, observa con atención pero sin prisas el desarrollo de uno de los defensas más prometedores del fútbol portugués.