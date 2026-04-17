El Barça se fija en Muriqi como opción 'low cost'

El Barça ya tiene claro el perfil de delantero que quiere incorporar este verano si finalmente no logra cerrar a su gran objetivo: Julián Álvarez. En el club asumen que la operación no será sencilla y, por eso, trabajan en alternativas que encajen en una idea muy concreta: un ‘9’ con altura, presencia en el área y experiencia en el fútbol de élite.

Según ha podido saber SPORT, una de las alternativas que han surgido es la de Vedat Muriqi, delantero del RCD Mallorca, que está firmando una temporada sobresaliente. A sus 31 años, el kosovar se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato, siendo el segundo máximo goleador de la categoria y siendo clave para que su equipo se mantenga competitivo. Con sus 1,94 metros, es un perfil muy distinto a lo que tiene actualmente el Barça, pero precisamente por eso gusta: domina el juego aéreo, fija centrales y tiene olfato dentro del área.

Sin contactos formales, por ahora

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el club azulgrana ya ha movido ficha a través de intermediarios para conocer su situación, aunque todavía no se ha producido un contacto directo con el entorno del futbolista. Muriqi, consciente del interés que está generando tras su gran rendimiento, prefiere centrarse en acabar bien la temporada antes de tomar decisiones.

El futbolista cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, aunque fuentes cercanas al jugador, que termina contrato en 2029, apuntan a que podría salir por una cantidad bastante inferior dependiendo de cómo evolucione el contexto deportivo del Mallorca. En cualquier caso, el Barça mantiene sigue al futbolista y evalúa el rendimiento del equipo balear hasta final de temporada antes de tomar una decisión definitiva. Este enfoque responde a una estrategia habitual de mercado, donde las condiciones de negociación pueden variar según la situación de cada club y, en este caso, el Barça sigue desde hace semanas el caso dado que cree que, en caso de descender a la Segunda División, el precio podría descender aún más.

Sin embargo, el Mallorca está actualmente en la decimoquinta posición con 34 puntos, en gran parte gracias a los goles del delantero kosovar, que están siendo clave para sostener al equipo en Primera División.

Sørloth, opción azulgrana con perfil muy similar

No es el único nombre sobre la mesa. Tal y como avanzó Matteo Moretto y puede confirmar este periódico, también gusta Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, otro perfil físico y con experiencia en LaLiga.

Mientras tanto, el Barça sigue explorando opciones. La idea es intentar un primer acercamiento formal por Julián Álvarez en los próximos días, aunque dentro del club hay opiniones divididas: algunos creen que será muy complicado, mientras que otros apuestan por intentarlo hasta el final. Por si acaso, la dirección deportiva ya tiene claro que hay vida más allá del plan A.