El Barça fija su gran objetivo para 2026

La decisión más importante de cara al mercado veraniego del FC Barcelona pasa por definir con claridad las prioridades. Marcar las demarcaciones más importantes o más urgentes que deben cubrirse para la próxima temporada. Hay dos posiciones que están claramente por encima del resto.

El delantero centro y el siempre complejo puesto de defensa central, una demarcación que, por su naturaleza, exige contar con varios jugadores fiables en la rotación. Sin embargo, en el club lo tienen claro: la prioridad absoluta es el delantero centro.

En el Barcelona, la edad de Robert Lewandowski incide de manera directa en la decisión que debe tomarse de cara a la confección de la plantilla para el próximo curso. Es cierto que el delantero polaco ha mejorado su rendimiento en los últimos partidos, ofreciendo una versión más cercana a la que se espera de él.

A todo ello hay que unir la mejoría de Ronald Araujo y su regreso al primer equipo, un factor que también ha ayudado a equilibrar al conjunto. Pese a ello, a día de hoy el primer puesto a reforzar es, sin lugar a dudas, el de delantero centro. Especialmente pensando en un posible escenario en el que Lewandowski no continúe, teniendo en cuenta que la próxima temporada cumplirá 38 años.

En el club consideran que es más importante encontrar un referente goleador, un futbolista que marque diferencias de cara a la portería contraria, que reforzar la posición de central. Y es que con la renovación de Christensen y la presencia de jugadores polivalentes como Gerard Martín, Jules Koundé o Eric Garcia, esa demarcación se considera razonablemente cubierta, salvo que aparezca una oportunidad de mercado muy concreta. En este sentido, solo un perfil tipo Schlotterbeck, con la carta de libertad y unas condiciones económicas asumibles, podría alterar esta hoja de ruta.

Esa es la filosofía actual del club tanto en materia de fichajes como en la planificación de las demarcaciones a cubrir, priorizando el gol y la capacidad ofensiva como pilares fundamentales del proyecto deportivo.