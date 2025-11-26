¿Por qué el Barça no fichó a Estevao, el extremo que ahora ya comparan con Lamine?

"No podemos fichar a todos". Esta es una de las frases que más se repite dentro de la dirección deportiva del Barça ante el alud de grandísimos jugadores controlados que desean venir al club blaugrana. Hay que elegir dependiendo de las necesidades deportivas y económicas y el caso de Estevao, el brasileño que maravilló en el Chelsea-Barça, fue uno de ellos. Quería venir, había un precio pactado pero el club blaugrana dijo 'no'. La partida final se jugó en verano del 2024 y el Barça ni llegó a hacer oferta económica porque Estevao no iba a tener sitio y la inversión era superior a los 40 millones de euros.

Estevao siempre estuvo muy controlado por el Barça, ya que su agente es André Cury. La intención que siempre tuvo el representante fue la de cerrar primero la operación de Vitor Roque y, luego, comenzar a trabajar el fichaje de Estevao para el año siguiente. Y así se lo comunicó al Barça, pero finalmente solo se materializó la operación del delantero, que firmó por 30 millones de euros y cuya historia acabó en fracaso aunque Vitor Roque está resucitando en Brasil y todo apunta a que el club blaugrana acabará recuperando el dinero invertido.

En el caso Estevao, el Barça acabó declinando el ofrecimiento por varios motivos. El primero fue deportivo ya que el brasileño, que entonces tenía 17 años, siempre había jugado en la misma posición que Lamine Yamal. Era un sinsentido apostar por una figura emergente que iba a tener serios problemas para jugar de blaugrana ya que la apuesta de Lamine ya era clara en aquel entonces. Su entorno insistió en que Estevao podía retrasar su posición para jugar, incluso, de interior, pero no coló. De hecho, en el Chelsea está jugando claramente como extremo, que es dónde verdaderamente marca diferencias y es sumamente diferencial.

El otro motivo fue económico. El Barça siempre tuvo prioridad por Estevao, por encima de las ofertas que llegaban de la Premier y su entorno estaba dispuesto a rebajar el precio si finalmente el Barça daba el paso, algo que se descartó ya en enero del 2024. Tras la negativa del Barça comenzó la puja y el Chelsea llegó a un acuerdo en julio del 2024 por 45 millones de euros, más 16,5 millones en variables que, seguramente, van a cumplirse. Se pactó que el chico se incorporase al equipo en 2025 cuando cumpliera los 18 años y desde que ha llegado su adaptación ha sido impresionante. Apunta claramente para crack.

La tasación de Estevao ha subido como la espuma y es previsible que lo siga haciendo en los próximos meses hasta llegar a las cifras de Lamine Yamal. Su técnico, Enzo Maresca, ya advirtió que se viene un duelo Estevao-Lamine como el que ya se vio en su momento con Messi y Cristiano Ronaldo. El Chelsea se frota las manos porque, además, tiene blindadísimo al jugador con un contrato especial hasta el 2023 aunque habrá que ver cómo se maneja su carrera en el futuro.

Y es que Estevao nunca ha escondido sus preferencias por el Barça. Lo ha dicho públicamente en más de una ocasión. Es fan del Barça y le gustaría jugar de blaugrana en alguna ocasión durante su carrera deportiva. Ahora es una quimera, pero en el futuro todo podría darse. Por ahora ha conseguido ser el jugador emergente del año y la sorpresa en la Premier y en la Champions aunque le toca asentarse. El Barça intuía esta explosión, pero no había sitio ni dinero para él.