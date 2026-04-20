El Barça no fichará al 'nuevo Eto'o': "Nos dio su palabra y nunca flaqueó"

Uno de los delanteros de moda en Europa es Christian Kofane, la gran irrupción del Bayer Leverkusen en lo que va de temporada. El joven camerunés, de apenas 19 años, ha firmado unos primeros meses en Alemania que no han pasado desapercibidos y que incluso le han valido comparaciones con Samuel Eto'o por su potencia, verticalidad y olfato goleador.

Su historia reciente es tan meteórica como llamativa. Hace apenas unos meses militaba en el Albacete Balompié, donde empezó a captar la atención de varios clubes gracias a su impacto inmediato. El conjunto alemán no dudó en apostar fuerte por él el pasado verano, desembolsando cerca de cinco millones de euros, una cifra que hoy parece incluso baja teniendo en cuenta su progresión.

Desde su llegada a la Bundesliga, Kofane ha respondido con rendimiento: siete goles y ocho asistencias que le han convertido en una de las sensaciones del campeonato. Su crecimiento ha sido tal que su valor de mercado se ha disparado hasta los 40 millones de euros según Transfermarkt, y su nombre ya figura en la agenda de varios gigantes europeos.

Christian Kofane celebra el 1-0 durante el partido de la UEFA Champions League que han jugado Bayer Leverkusen y PSV / EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Hace unos días su agente lo situó en la órbita de los grandes clubes europeos y mencionó entre ellos al FC Barcelona: "El interés del Arsenal es cierto. Al entrenador le gusta mucho, pero hay otros clubes. Creo que aún es pronto para hablar de su futuro, pero debido a que el jugador habla español, como Mikel Arteta, y a que William Saliba es de Camerún, diría que el Arsenal está en la mejor posición en estos momentos. Además del Arsenal, otros clubes como el Newcastle, Everton, Brentford, Bayern Múnich y Barcelona también se han puesto en contacto conmigo", explicó.

Pero este lunes el director deportivo del Bayer Leverkusen se ha encargado de poner fin a las especulaciones sobre el futuro del delantero en una entrevista con la revista Kicker:

"Contamos con él para la próxima temporada. No fichamos jugadores solo para venderlos inmediatamente. Nos dio su palabra y nunca flaqueó. Es extraordinario".

En ese sentido, en Leverkusen quieren evitar repetir casos de talentos que explotan y salen demasiado pronto. La idea del club pasa por consolidar a Kofane, darle continuidad en la élite y, solo en un futuro, plantearse una posible venta que podría multiplicar aún más la inversión inicial. Mientras tanto, el delantero sigue centrado en su progresión, consciente de que su irrupción le ha colocado en el escaparate, pero también de que su margen de crecimiento todavía es enorme.