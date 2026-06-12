El Barça no fichará a Holger Broich: el porqué de su 'no' a volver con Flick

El FC Barcelona continúa sin responsable de la preparación física para la próxima temporada. La salida de Julio Tous del primer equipo, aunque no del club, obliga a cambios en el staff técnico. La primera intención de Hansi Flick era volver a trabajar con Holger Broich después de la gran experiencia que tuvo con su trabajo en un Bayern de Múnich intratable y que resaltaba por su poderío. No será posible porque Broich se ha decantado por otros caminos profesionales.

Flick: "Tenemos que prepararnos para la próxima temporada" / FC Barcelona

Hansi Flick y Holger Broich estuvieron juntos en el cuadro bávaro desde noviembre de 2019 hasta el verano de 2021. En 2020 conquistaron un histórico sextete y arrasaron a los rivales que se le pusieron por delante, entre ellos en FC Barcelona en la Champions League.

El diario 'Bild' se puso en contacto con Sven Kraft, el asesor de marca y medios de Holger Broich, quien explicó los motivos del 'no' al Barça de su asesorado. “Tras la exitosa colaboración entre Hansi Flick y Holger Broich en el FC Bayern de Múnich, Hansi Flick expresó su interés en una posible continuación de la asociación en 2024", reconoció Kraft, confirmando de esta manera el acercamiento del actual entrenador azulgrana con su antiguo preparador físico.

Julio Tous, el jefe de la preparación física del Barça / FCB

Puesto que sigue pendiente

Pero Kraft anunció que "sin embargo, tras la separación amistosa del FC Bayern de Múnich, Holger Broich decidió conscientemente no aceptar un puesto en el FC Barcelona y optó por una colaboración con visión de futuro con el Grupo Schwarz".

Holger Broich es miembro del Consejo de Administración de la División de Salud y Rendimiento de un conglomerado con mucho peso en Alemania y presencia mundial, en la que el pilar fundamental es la cadena de supermercados Lidl.

De esta manera, se entiende que Hansi Flick no ha podido convencer a Broich para que regrese al mundo de la preparación física en el fútbol de élite. Holger Broich jugó en equipos modestos del país germano y también trabajó en el Bayer Leverkusen, pero está muy bien valorado en su actual trabajo y el FC Barcelona sigue teniendo pendiente un puesto que el técnico blaugrana considera de una gran importancia. Y más después de una temporada marcada por los contratiempos en forma de lesiones.