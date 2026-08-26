El Barça fichará un central zurdo

El mercado entra en su tramo decisivo y la planificación deportiva de la entidad blaugrana afronta horas de máxima actividad en los despachos. Según ha podido saber SPORT, la dirección deportiva del FC Barcelona trabaja con absoluta discreción para cerrar la incorporación de un central especialista zurdo, un perfil considerado estratégico para terminar de apuntalar el esquema defensivo del primer equipo.

Hansi Flick contento en la rueda de prensa / Gorka Urresola/SPORT

Esta determinación de acudir al mercado en busca de un zaguero de perfil zurdo ha acabado teniendo un impacto directo y definitivo en el futuro de Álvaro Cortés. El canterano, que debutó con el primer equipo la pasada campaña en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, se ve empujado a hacer las maletas al constatar que no dispondrá de los minutos ni del protagonismo deseados ante la inminente llegada de competencia directa en su demarcación.

Cortés, en la pretemporada del Barça / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Una decisión dolorosa para el futbolista, quien había manifestado públicamente durante esta pretemporada que su prioridad absoluta era continuar en el club de su vida y pelear por un puesto en la plantilla. Sin embargo, el escenario deportivo ha cambiado de forma tajante tras los últimos movimientos de la dirección deportiva.

Salida inminente y fórmula de traspaso

La marcha de Álvaro Cortés es ya una cuestión de horas. De hecho, lo más probable es que el defensor quede fuera de la convocatoria para el encuentro que el conjunto barcelonista disputará este jueves contra el Athletic Club en el Spotify Camp Nou. La decisión del jugador se comunicará de forma inminente.

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El acuerdo para su marcha será, a priori, en forma de traspaso guardándose un porcentaje de futura venta. La dirección deportiva azulgrana conserva plena confianza en las condiciones del canterano de cara al futuro y pretende mantener una vía de control sobre su progresión futbolística lejos de la Ciudad Condal.