El Barça tiene el fichaje de Asllani en la recámara por si se va Ferran

Fisnik Asllani ha decidido esperar al Barça. El delantero del Hoffenheim tiene el traspaso al Leipzig prácticamente cerrado, pero ha pedido tiempo con la esperanza de recalar en el Camp Nou. El club azulgrana lo tiene en la recámara como apuesta y segundo punta, un perfil que gusta mucho a la dirección deportiva y cuya cláusula, de 29 millones, encaja en el actual escenario económico. La pelota, ahora, está en el tejado del Barça: el jugador quiere esperar, pero sabe que el margen no es infinito.

El perfil que enamora a la dirección deportiva

En Can Barça llevan meses siguiendo de cerca a Asllani. A sus 23 años, el internacional kosovar reúne lo que más valora el cuerpo técnico de Flick: presión alta, potencia física —mide 1,91— y un margen de mejora enorme. La pasada Bundesliga la cerró con 10 goles y 7 asistencias, cifras de doble dígito que confirman su irrupción entre los delanteros a seguir del campeonato alemán. Aporta, además, un atributo que a Flick le gusta especialmente: es capaz de definir con ambas piernas y resulta un rematador temible por alto, un recurso extra en las áreas.

De las cesiones a revelación de la Bundesliga

Su explosión no ha sido casualidad, sino la última etapa de un camino de rodaje. Formado entre el BFC Dynamo y el Union Berlin, Asllani fue creciendo a fuego lento en el Hoffenheim y curtiéndose lejos de casa: cedido primero en el Austria de Viena y después en el Elversberg, volvió a Sinsheim para reventar la puerta del primer equipo. Con contrato hasta 2029, es el clásico perfil de jugador joven que puede seguir mejorando en un entorno competitivo, justo lo que busca el Barça para redondear su plantilla sin comprometer el presupuesto.

En la recámara por si se va Ferran

La operación está condicionada al ataque. La prioridad para el nueve titular es Julián Álvarez, y Asllani entraría como pieza de rotación, sobre todo si finalmente sale Ferran Torres. Aun así, en el club no lo descartan ni siquiera en caso de que Ferran se quede: su bajo precio lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar. En un mercado en el que los delanteros de garantías se han disparado de precio, tener localizado a un killer joven y asumible es una ventaja que la dirección deportiva no quiere desaprovechar.

Una cláusula asumible

Los 29 millones de la cláusula no son un obstáculo. El Barça podría acometer la operación sin necesidad de vender antes, y la idea pasaría incluso por intentar negociar una cifra por debajo de ese tope. Un desembolso contenido para un delantero joven, con recorrido y contrato en vigor, que permitiría reforzar el ataque sin hipotecar otras operaciones del club.

Sin fecha límite, pero en Alemania aprietan

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No hay una fecha de caducidad marcada, aunque en Alemania quieren cerrar cuanto antes y el Leipzig empuja para completar un acuerdo que tiene muy avanzado. Mientras, el jugador sigue esperando una señal del Barça. Su simpatía por el club no es ningún secreto: el pasado diciembre se dejó ver en una foto junto a la leyenda azulgrana Xavi Hernández, un guiño más a un destino que sueña desde hace tiempo. La incógnita es cuánto está dispuesto a aguantar antes de que la presión alemana le obligue a decidir.